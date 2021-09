Le ministre des Finances du Zimbabwe exhorte les citoyens à investir dans Bitcoin

in

Le professeur Mthuli Ncube, ministre des Finances du Zimbabwe, situé dans le sud-est du continent africain, a exhorté les citoyens à investir dans Bitcoin.

Soit dit en passant, ce n’est pas la première fois que Mthuli Ncube prend en charge les crypto-monnaies. Il y a 2 ans, il a exhorté les citoyens à investir dans la compréhension des innovations émergentes comme Bitcoin. A l’exemple de la Suisse.

« Le Zimbabwe devrait investir dans la compréhension des innovations et les banques centrales sont souvent trop lentes à investir dans ces technologies. Mais il y a d’autres pays qui vont plus vite. Si vous regardez la Banque centrale suisse, ils investissent et comprennent Bitcoin. ‘

Il a ajouté: “Donc, si ces pays peuvent voir de la valeur dans cela et où cela va, nous devrions également faire attention.”

Mthuli Ncube, revient sur les avantages possibles du Bitcoin au Zimbabwe

Ce mois-ci, le ministre des Finances du pays, Mthuli Ncube, a déclaré que les solutions basées sur la crypto-monnaie peuvent être utilisées. Pour réduire la possibilité de coûts de transfert transfrontaliers.

Plus précisément, il était récemment au DMCC Crypto Center à Dubaï. Où il a parlé de certaines des solutions pour réduire le coût des envois de fonds.

«J’ai visité le DMCC CRYPTO CENTER à Dubaï. Qui est un centre fascinant de développement de crypto-monnaie et de solutions de paiement. J’ai trouvé des solutions qui pourraient réduire les coûts des envois de fonds de la diaspora.’

J’ai visité le DMCC CRYPTO CENTER à Dubaï, qui est un centre d’incubation fascinant pour les solutions de crypto-monnaie et de paiement. Je suis tombé sur des solutions qui pourraient réduire les frais d’envoi de fonds de la diaspora. pic.twitter.com/krhW8EJHLE – Prof. Mthuli Ncube (@MthuliNcube) 9 septembre 2021

Pour mieux comprendre, la diaspora implique la dispersion des groupes ethniques ou religieux. Qu’ils ont abandonné leur lieu d’origine d’origine et qu’ils sont dispersés à travers le monde.

En fait, selon la Banque mondiale, la diaspora au Zimbabwe dépense jusqu’à 90 millions de dollars en frais de transfert.

Retour sur la visite du DMCC Crypto Center

D’ailleurs, certains ont félicité Mthuli Ncube, pour avoir fait de tels commentaires. D’autres demandent pourquoi il a visité un centre à Dubaï pour faire pression sur le ministre pour qu’il aborde la question des envois de fonds.

Cependant, le PDG de Flexfintx, Victor Mapunga, a rappelé à Mthuli Ncube que le Zimbabwe abritait déjà suffisamment de startups Blockchain et crypto.

«Nous avons déjà des sociétés Blockchain et crypto au Zimbabwe. Travailler avec des acteurs locaux.

Nous avons déjà des sociétés blockchain et crypto à Zim telles que @Flex_Tx, travaillons avec des acteurs locaux. – Victor Mapunga (@victor_mapunga) 9 septembre 2021

De même, le sénateur Jopa Sayeyo a indiqué : « Quand les banques cesseront de manipuler le taux de change. Peut-être que la Banque de réserve du Zimbabwe (RBZ) peut envisager la crypto-monnaie. Sinon, cela provoquera une baisse massive de la ZWL.’

En guise de clôture, nous avons cette réponse au tweet du ministre des Finances : « Nous avons besoin du cadre juridique pour intégrer les crypto-monnaies dans le système de paiement national. Commencez par Bitcoin ».

Alors Bitcoin sera-t-il la solution pour réduire les coûts des envois de fonds au Zimbabwe ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je prends ma retraite avec cette phrase d’Andrew Milne : “Le bitcoin est un refuge pour les gens du monde entier.”

