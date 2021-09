Le ministre des MPME, Narayan Rane, lance un nouveau portail pour stimuler les exportations des MPME dans le monde

L’initiative India Export lancée conformément au portail a pour objectif de soutenir plus d’un million de MPME cherchant à en savoir plus sur les exportations et tenant plus de 30 000 MPME pour commencer à exporter.

Commerce, importation et exportation pour les MPME : Le ministre des MPME, Narayan Rane, a lancé mercredi le portail IndiaXports de l’organisme des MPME, India SME Forum, afin de permettre davantage les exportations des petites entreprises dans le monde. Le portail est essentiellement une plate-forme d’informations et de connaissances pour les exportations des MPME indiennes avec les informations requises relatives aux exportations pour toutes les 456 lignes tarifaires ainsi que les tendances des exportations, les procédures d’exportation, etc. également être fourni aux MPME à travers une série de sessions pour des secteurs spécifiques mettant en évidence les opportunités de produits spécifiques sur les marchés internationaux. L’initiative India Export lancée conformément au portail a pour objectif de soutenir plus d’un million de MPME cherchant à en savoir plus sur les exportations et tenant plus de 30 000 MPME pour commencer à exporter.

Dans son discours, Narayan Rane a déclaré : « Pour améliorer les exportations et assurer la localisation, il est essentiel de faire du pays une puissance manufacturière mondiale en améliorant la base de fabrication de l’Inde. Cela peut être réalisé en augmentant l’avantage concurrentiel de l’Inde ou en augmentant la compétitivité des MPME et en faisant de l’Inde une destination privilégiée pour la fabrication pour le monde.

« Les exportations des MPME vont jouer un rôle de catalyseur dans la restauration de la force de l’économie indienne. Avec plus de 63 millions de MPME réparties sur l’ensemble de l’étendue géographique de l’Inde, les MPME ont contribué à près de 40 % des exportations globales de l’Inde, contribuant à environ 6,11 % du PIB manufacturier du pays et 24,63 % du PIB du secteur des services, », a déclaré le MPME MoS Bhanu Pratap Singh Verma.

Il est important de noter que le ministère du Commerce a approuvé mercredi une injection de capital de 4 400 crores de roupies dans l’entreprise publique ECGC (anciennement connue sous le nom de Export Credit Guarantee Corporation of India) au cours de la période FY22 à FY26 parmi les mesures visant à stimuler les exportations. ECGC est une organisation de promotion des exportations visant à stimuler la compétitivité des exportations grâce à des couvertures d’assurance-crédit contre les risques de non-paiement par les acheteurs étrangers pour des raisons commerciales et politiques.

ECGC fournit également des couvertures d’assurance aux banques contre les risques liés aux prêts de crédit à l’exportation aux emprunteurs exportateurs. «Le montant approuvé sera versé par versements, augmentant ainsi la capacité de souscription des risques jusqu’à Rs 88 000 crore et cela permettra à ECGC d’émettre des couvertures pouvant prendre en charge des exportations supplémentaires de Rs 5,28 crore lakh sur la période de cinq ans conformément à l’existant modèle », a déclaré le ministère dans son communiqué.

