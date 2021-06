Le ministre doit démissionner s’il ne parvient pas à lutter contre les chiffres des viols dans un délai d’un an – Travail

in

obert Buckland doit démissionner de son poste de secrétaire à la Justice s’il ne peut pas inverser les niveaux de poursuites et de condamnations pour viol dans un délai d’un an, a demandé le parti travailliste.

Le secrétaire à la justice fantôme, David Lammy, a accusé M. Buckland d’avoir versé des “larmes de crocodile” cette semaine lorsqu’il s’est excusé pour la tendance à la baisse dans la poursuite des délinquants sexuels en justice.

Les ministres ont présenté des plans pour un «changement de système et de culture» après que les condamnations pour viol et délits moins graves en Angleterre et au Pays de Galles ont atteint un niveau record.

M. Buckland s’est déclaré désolé de la situation désastreuse et a accepté que les coupes du gouvernement dans le système juridique aient joué un rôle dans la chute des taux de condamnation à la suite de la publication d’un examen officiel.

Mais M. Lammy a déclaré: «Les larmes de crocodile du secrétaire à la Justice ne signifieront rien si le gouvernement ne parvient pas à inverser son échec désastreux des victimes de viol.

« La décennie de coupes dans le système judiciaire des conservateurs a permis aux violeurs et autres criminels violents de se tirer d’affaire tout en refusant justice aux victimes.

« Les condamnations et les poursuites pour viol ont diminué de plus de moitié en trois ans. S’il ne peut pas inverser ces chiffres dans l’année suivant ses excuses, le secrétaire à la Justice devrait faire la chose honorable et démissionner. »

Les derniers chiffres du CPS pour 2019-2020 montrent que 1 439 suspects ont été reconnus coupables de viol ou d’infractions moins graves en Angleterre et au Pays de Galles l’année dernière – le niveau le plus bas depuis le début des enregistrements.

Ce chiffre était en baisse par rapport à 1 925 l’année précédente, malgré les rapports de viols d’adultes à la police ayant presque doublé depuis 2015-16.

On estime à 128 000 le nombre de victimes de viol et de tentative de viol par an, mais seulement 1,6 % des cas signalés donnent lieu à une accusation.

Un porte-parole conservateur a accusé M. Lammy de “continuer à faire de la politique avec un problème aussi grave”.

“Mais plus inquiétant, cela montre de la naïveté et une mauvaise compréhension du système de justice pénale de penser que cinq années de déclin peuvent être inversées en un clin d’œil”, a ajouté le porte-parole.

« Nous nous concentrons sur la justice pour les victimes, pas sur les gros titres des journaux. »

Plus tôt cette semaine, M. Buckland a déclaré qu’il avait “profondément honte” des tendances à la baisse et a cité une série de mesures visant à augmenter le nombre d’allégations au Crown Prosecution Service (CPS).

Ils visent également à augmenter le nombre de suspects inculpés et à garantir que le nombre d’affaires portées devant les tribunaux revienne aux niveaux de 2016 d’ici la fin de cette législature.

Les mesures comprennent un programme pilote visant à réduire le contre-interrogatoire des victimes devant les tribunaux en menant des entretiens préenregistrés et une reconnaissance à l’échelle nationale que seules les preuves concernant le plaignant qui sont pertinentes pour l’affaire doivent être utilisées.

Une nouvelle approche des enquêtes qui garantit qu’il y a une « évaluation précoce et solide des comportements suspects et des tendances délictueuses » est également prévue.