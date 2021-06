Le ministre du Pétrole Dharmendra Pradhan exhorte l’OPEP à augmenter la production de pétrole

in

Jeudi, le prix de l’essence au détail à Delhi a atteint un niveau record de 97,76 Rs/litre, augmentant de 4,55 Rs/litre depuis le même jour il y a un mois, alors que les sociétés de commercialisation du pétrole gérées par l’État augmentaient progressivement le prix de base des produits. dans un contexte de hausse des prix internationaux du brut.

Réitérant sa demande de suppression progressive des réductions de production, le ministre de l’Union du pétrole et du gaz naturel, Dharmendra Pradhan, lors d’une réunion de consultation de haut niveau avec le secrétaire général de l’OPEP Mohammed Sanusi Barkindo jeudi, a déclaré que les prix élevés du brut ajoutent une pression inflationniste importante sur l’Inde. “Les prix du brut devraient rester dans une fourchette raisonnable, ce qui sera dans l’intérêt collectif des consommateurs et des producteurs et encouragera une reprise tirée par la consommation”, a déclaré Pradhan.

Le prix du panier indien de brut est actuellement de 73,2 $/baril, contre 50 $/baril fin décembre, soutenu par la reprise de la demande mondiale et des réductions volontaires de production jusqu’à fin juillet dans les principaux pays exportateurs de pétrole. “Les prix mondiaux du pétrole brut devraient osciller entre 75 et 80 dollars le baril jusqu’en septembre 2021 au moins, mais pourraient revenir à 75 dollars le baril en cas d’augmentation de l’offre iranienne et des pays de l’OPEP”, ont déclaré jeudi les analystes de CARE Ratings.

Les importations de pétrole brut de l’Inde en mai s’élevaient à 17,3 millions de tonnes (MT), enregistrant une hausse annuelle de 18,5%. En raison de l’augmentation des taux mondiaux de pétrole brut, la valeur des importations était de 8,3 milliards de dollars, soit 261% de plus qu’en mai 2020. Au cours des deux premiers mois de l’EX22, la valeur des importations de brut, à 16,8 milliards de dollars, était de 217% supérieure à la même période l’année dernière, bien que les volumes d’importation n’aient augmenté que de 13,8% à 35,5 MT.

