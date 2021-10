Le ministre du Rajsthan, Govind Dotasara, insulte un haut dirigeant du Congrès lors d’un discours en direct ; regarder une vidéo virale

L’ancien porte-parole du BJP Rajasthan, Laxmikant Bhardwaj, a partagé la vidéo sur son Twitter indiquant le comportement insensible du chef du Congrès.

Le ministre de l’Éducation du Rajasthan et président du Congrès de l’État, Govind Dotasara, fait à nouveau parler d’eux. Cette fois pour avoir insulté un haut dirigeant du parti lors de son discours en direct. Dotasara a été vu en train de réprimander son collègue en présence du ministre en chef Ashok Gehlot.

Dans la vidéo, on peut voir Dotasara s’adressant à un rassemblement à Katar Chhoti Gram Panchayat qui relève de Bidasar Panchayat Samiti dans la circonscription de l’Assemblée de Sujangarh. Hier, le ministre en chef Ashok Gehlot s’était rendu au village pour s’adresser à une réunion publique. Le ministre de l’Éducation s’adressait au rassemblement sur le chômage et la hausse des prix de l’essence, du diesel, de l’huile comestible, du fer, du ciment, etc. Il dit qu’il est devenu difficile pour l’homme ordinaire de survivre. À ce stade, il regarde en arrière pour repérer Pusaram Godara, qui se tenait devant le CM et discutait de certains problèmes après avoir remis des documents à Gehlot. Dotasara n’a pas aimé et a commencé à gronder Pusaram Godara devant la foule.

Godara est un haut dirigeant de la région de Ratangarh. On peut entendre Dotasara dire à Pusaram Godara : « Oh Pusaramji… Oh Pusaramji. Où est la discipline ici, que montrerez-vous aux autres. Après cela, on peut voir Pusaram Godara regagner son siège.

L’ancien porte-parole du BJP Rajasthan, Laxmikant Bhardwaj, a partagé la vidéo sur son Twitter indiquant le comportement insensible du chef du Congrès.

गहलोत कर को , मुख्यमंत्री के सामने ही उनके गोविन्द डोटासरा ने कैसे बेइज्जत , देखिए ???? pic.twitter.com/gZ3yzaMolp – Laxmikant bhardwaj (@lkantbhardwaj) 30 octobre 2021

« Voyez comment le chef du Congrès qui parlait au ministre en chef Ashok Gehlot a été insulté par son ministre Govind Dotasara devant le ministre en chef », a déclaré Bhardwaj.

Ce n’est pas la première fois que Dotasara fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. Plus tôt ce mois-ci, il avait créé une controverse après avoir déclaré que les enseignantes se battaient davantage dans les écoles pour des problèmes mineurs.

