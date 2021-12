Le ministre du Travail lance un programme de bilan de santé annuel pour les membres de l’ESIC âgés de plus de 40 ans

Le ministre a déclaré que l’ESIC souhaitait également améliorer ses hôpitaux en hôpitaux super spécialisés

Le ministre du Travail de l’Union, Bhupender Yadav, a lancé samedi un programme de bilan de santé préventif annuel pour les membres assurés de la Société nationale d’assurance des employés âgés de 40 ans et plus en mode pilote dans les hôpitaux ESI d’Ahmedabad, Faridabad, Hyderabad et Kolkatta.

En outre, lors de la 186e réunion de l’ESIC ici présidée par Yadav, une proposition a également été approuvée pour la construction d’un hôpital ESIC de 500 lits à Gurugram (Manesar) pour l’extension des services de l’hôpital existant de 100 lits.

S’adressant aux médias après la réunion, Yadav a déclaré : « Nous avons lancé un projet pilote dans le cadre duquel nous proposons un examen médical gratuit aux assurés (IP) de l’ESIC âgés de 40 ans ou plus chaque année. Nous avons un rêve de « swasth Bharat ». Nous avons environ 3,5 crore IP. Donc, si nous organisons également un moment de soins préventifs dans ESIC avec des soins curatifs, alors nous pouvons réaliser cette vision. »

Le ministre a également informé que ce projet pilote serait encore étendu dans les prochains jours avec l’augmentation du nombre d’IP à cinq crore avec la mise en œuvre du Code de la sécurité sociale. Le ministre a déclaré que l’ESIC souhaitait également transformer ses hôpitaux en hôpitaux super spécialisés afin que les références à d’autres puissent être réduites dans les prochains jours.

Le ministre a également parlé du déploiement d’une application mobile « Santusht » pour les bénéficiaires de l’ESIC afin d’améliorer la prestation des services.

Yadav a en outre déclaré que la construction de deux hôpitaux ESIC à Bihta à Patna et à Alwar au Rajasthan était terminée et qu’ils seraient bientôt inaugurés.

Informant de l’approbation de la proposition de construction de l’hôpital ESIC de 500 lits à Gurugram (Manesar), Yadav a déclaré que l’ESIC avait approuvé le dépôt des fonds requis à cet effet.

À la demande de l’ESIC, le gouvernement de l’Haryana a identifié 8,7 acres de terres à allouer. L’ESIC a approuvé samedi la proposition de créer un hôpital ESIC de 500 lits à HSIIDC, Manesar et d’acquérir ce terrain à cet effet.

Il a également informé qu’un hôpital ESIC de 100 lits serait construit.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a identifié un terrain de 2 hectares et a donné son approbation pour un transfert sans frais du terrain pendant 90 ans. L’ESIC a approuvé samedi la proposition et le processus d’acquisition de terrains identifiés pour la construction de l’hôpital ESIC de 100 lits à Meerut.

Il a également approuvé la reprise de l’hôpital ESIC géré par le gouvernement de l’État, à Tinsukia, dans l’Assam, par l’ESIC. Son fonctionnement ultérieur en tant qu’hôpital de 100 lits géré par l’ESIC Le gouvernement de l’Assam a consenti à remettre l’hôpital public de Tinsukia à l’ESIC.

L’ESIC a également approuvé l’acquisition de terrains pour l’hôpital ESIC proposé de 30 lits à Atchutapuram, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Un terrain mesurant 2 acres ou 8 089,07 m² a été attribué gratuitement à Atchutapuram, Vishakhapatnam. L’ESIC a également approuvé la création d’un bureau sous-régional (SRO) de l’ESIC à Jharsuguda à Odisha. Le dispositif ESI est mis en œuvre dans 24 districts de l’État.

L’ESIC a également assoupli la condition de contribution dans le programme de secours ESIC COVID-19. Afin d’apporter aide et secours aux familles des PA décédés des suites de COVID-19, le programme de secours ESIC COVID-19 a été introduit.

Il est proposé d’assouplir cette condition contributive de paiement de 70 jours de cotisation, au point que des cotisations d’au moins 35 jours auraient dû être payées au lieu de 70 jours. L’ESIC a également adopté les comptes annuels audités de l’ESIC pour l’exercice 2020-2021 ainsi que le rapport du C&AG de l’Inde.

Il a également adopté le rapport annuel de l’ESIC pour l’année 2020-2021 et son analyse.

