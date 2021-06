Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, écrit aux CM au sujet de «l’approvisionnement centralisé en vaccins», recherche un consensus

Odisha CM Naveen Patnaik a déclaré que les États ne devraient pas se faire concurrence pour obtenir des vaccins et que des efforts unis sont nécessaires pour l’approvisionnement en vaccins.

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a écrit à tous les ministres en chef sur l’achat centralisé de vaccins par le gouvernement indien et leur a demandé de se joindre à la lutte contre le COVID-19. CM Patnaik a déclaré qu’il avait également parlé à certains ministres en chef qui partageaient son point de vue et affirmaient qu’aucun État n’était sûr à moins que tous les États n’adoptent la vaccination comme une priorité absolue.

Partageant sa lettre sur Twitter, Patnaik a déclaré que les États ne devraient pas se faire concurrence pour obtenir des vaccins et que des efforts unis sont nécessaires pour l’approvisionnement en vaccins.

« Le seul moyen de protester contre les vagues futures de notre peuple et de lui donner un espoir de survie est la vaccination. Les pays qui se sont concentrés sur le programme de vaccination ont constaté une amélioration remarquable de leur situation COVID. Nous devons apporter cette touche de guérison à notre peuple. Aucun État n’est sûr à moins que tous les États n’adoptent la vaccination comme priorité absolue et ne l’exécutent sur le pied de guerre », a déclaré Patnaik dans sa lettre.

Il a déclaré que l’objectif ne peut pas être atteint si les États continuent de se battre entre eux pour se procurer des vaccins.

« … la meilleure option disponible est que le gouvernement indien se procure les vaccins de manière centralisée et les distribue entre les États afin que nos citoyens soient vaccinés au plus tôt », a déclaré le CM d’Odisha.

Il a également appelé à la décentralisation du programme de vaccination.

« Dans le même temps, l’exécution du programme de vaccination doit être décentralisée et les États ont la possibilité de déterminer leur propre mécanisme pour assurer la vaccination universelle », a-t-il déclaré.

A écrit à tous les CM pour un consensus sur l’achat centralisé de vaccins par le GOI au vu des défis auxquels sont confrontés les États. J’ai parlé à certains CM qui ont partagé mon point de vue. Aucun État n’est en sécurité à moins que tous les États n’adoptent la vaccination comme une priorité absolue et ne l’exécutent sur le pied de guerre. pic.twitter.com/lMkpjDeYRg – Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 2 juin 2021

Patnaik a déclaré qu’il s’agissait du plus grand défi auquel le pays a été confronté depuis l’indépendance. « Nous mettrons de côté toutes nos différences et nous unirons dans le véritable esprit du fédéralisme coopératif pour sauver des vies précieuses et des moyens de subsistance durement gagnés. En tant qu’« équipe », nous le devons à nos citoyens », a déclaré Patnaik.

Notamment, CM Naveen Patnaik avait également lancé un appel d’offres mondial pour l’achat de vaccins mais avait reçu peu de réponses. Hier, le gouvernement d’Odisha a demandé l’autorisation statutaire du Centre pour sélectionner un soumissionnaire approprié pour ses appels d’offres mondiaux. L’État avait également modifié certaines clauses du document pour donner plus de chances aux fabricants mondiaux de vaccins de participer à l’appel d’offres mondial, dont la date limite a été prolongée du 28 mai au 4 juin. Cependant, voyant les difficultés d’approvisionnement en vaccins, il a finalement écrit à tous les CM en quête d’un consensus sur la question.

