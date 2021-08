Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, annonce une augmentation de 11% de la DA pour les employés du gouvernement et les retraités

in

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a annoncé dimanche une augmentation de 11% de l’allocation de cherté pour les employés du gouvernement de l’État et les retraités à compter du 1er juillet.

S’adressant à un rassemblement après avoir hissé le drapeau tricolore au Gandhi Maidan ici à l’occasion du 75e jour de l’indépendance, Kumar a fait l’annonce d’augmenter le DA de 17% à 28%.

“Le ministère des Finances publiera bientôt une notification pour l’augmentation de l’allocation de cherté pour les employés du gouvernement de l’État et les retraités”, a déclaré Kumar après avoir hissé le drapeau tricolore au Gandhi Maidan ici.

Le ministre en chef a également déclaré que le programme d’incitation du gouvernement de l’État pour les autres classes arriérées (OBC) et les classes économiquement arriérées (EBC) pour les examens de la Commission de la fonction publique du Bihar et de la Commission de la fonction publique de l’Union serait désormais étendu aux filles de toutes les couches de la société.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement fournit Rs 50 000 à un candidat qui passe les examens préliminaires du BPSC et Rs un lakh à un aspirant qui réussit les préliminaires UPSC.

Kumar a affirmé que l’État a progressé dans tous les secteurs, y compris l’éducation, la santé, l’agriculture, le tourisme, l’industrie et la justice sociale.

Insistant sur la nécessité d’un leadership efficace et efficient pour assurer la qualité de l’éducation dans l’État, Kumar a déclaré que la tranche de revenu annuel de Rs 2,5 lakh pour les familles d’étudiants appartenant aux catégories SC, ST, OBC et EBC pour profiter de la post- la bourse matricielle sera augmentée à Rs 3 lakh.

« Il y aura un cadre principal d’enseignants pour les écoles. Les enseignants principaux seront désormais nommés par voie de concours », a-t-il déclaré.

Kumar a annoncé l’ouverture de trois collèges dans le cadre de l’Université agricole du Bihar.

Mettant l’accent sur l’agriculture et les secteurs connexes, il a déclaré: “Il y aurait des installations de stockage pour le poisson, les fruits et les légumes à Rs 2 700 crore.”

Tous les villages de l’État seraient couverts par des sociétés coopératives laitières au cours des quatre prochaines années, et 40 pour cent de ces comités auront des femmes comme membres.

S’exprimant sur la situation actuelle des inondations dans l’État, le CM a déclaré que le gouvernement faisait tous les efforts pour aider les personnes touchées.

« Des instructions ont été données aux autorités concernées pour préparer la gestion de la situation. Plus de 34 personnes lakh ont été touchées par le déluge dans 32 districts de l’État. Le gouvernement leur fournit de l’aide », a-t-il ajouté.

