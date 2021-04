Le ministre espagnol du Tourisme plaide pour le retour des Britanniques: «Nous avons désespérément hâte de vous accueillir! | Monde | Nouvelles

Fernando Valdes a déclaré aux Britanniques qu’il était “désespéré” de les accueillir à nouveau cet été alors que le pays intensifie son programme de vaccination après des mois de réaction lente. M. Valdes a discuté de la manière dont les passeports de vaccination et les certifications seraient essentiels pour revitaliser le tourisme en Espagne et a espéré que des couloirs de voyage pourraient être mis en place avec le Royaume-Uni une fois que les deux parties auront atteint des niveaux élevés de vaccination. Mais le ministre du Tourisme espérait que les choses pourraient changer d’ici l’été en déclarant que «voyager en toute sécurité» serait la chose la plus importante pour le tourisme espagnol.

M. Valdes est apparu sur Sky News pour discuter des derniers projets du gouvernement britannique visant à introduire des passeports vaccinaux pour les vacances d’été.

La question controversée a été débattue par les ministres depuis le début de l’année comme un moyen de revitaliser l’industrie du tourisme.

M. Valdes a évoqué la probabilité que les Britanniques se rendent en Espagne cet été.

Il a dit: «Nous sommes désespérés de vous accueillir cet été !.

«Et je pense que nous serons prêts ici en Espagne et nous pensons également que le programme de vaccination au Royaume-Uni se déroule plutôt bien.

«J’espère que nous assisterons cet été à la reprise des vacances.»

Il a ensuite été demandé à M. Valdes ce qu’il fallait faire pour réintroduire les voyages en toute sécurité et si les passeports vaccinaux avaient un rôle à jouer.

Il a répondu: «Je pense que la certification aidera certainement, depuis le début de la pandémie, nous avons essayé de mettre en place différents moyens pour aider à un tourisme sûr.

«Il est vrai que nous avons traversé certaines vagues de cette pandémie, mais maintenant je pense que nous sommes prêts parce que nous avons des vaccins.

“Une fois que nous parvenons à un accord mutuel et que nous avons eu des conversations constantes avec les autorités britanniques, les certifications aideront le tourisme à partir de cet été.”

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il accélérait l’approbation de la certification des vaccins pour cet été et prédit qu’ils pourraient être en place dès le 17 mai – date à laquelle de nombreuses restrictions intérieures seront levées.

Actuellement, les voyages à l’étranger depuis le Royaume-Uni sont illégaux et les ressortissants britanniques entrant dans le pays sont soumis aux règles de quarantaine.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Nous travaillons sur une solution pour permettre aux résidents de prouver leur statut Covid-19, y compris leur statut vaccinal, à d’autres pays sur le trajet aller.

«Nous y travaillons en priorité et avons l’intention de préparer la solution le plus rapidement possible.»