Le ministre français des Affaires étrangères arrive à Liverpool pour des entretiens – mais la pêche n’est pas à l’ordre du jour | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les relations bilatérales entre Londres et Paris étant au plus bas, l’opportunité de discuter des soi-disant guerres de la pêche semble être hors de la table pour le moment, car des événements plus mondiaux prennent le pas. La réunion du G7 sera la première fois que des hauts dirigeants français et britanniques se retrouveront face à face ces derniers temps à la suite d’une série de menaces et de contre-menaces de la part de la France et du Royaume-Uni concernant les droits de pêche post-Brexit.

Le Royaume-Uni déclare que toutes les licences délivrées seront délivrées étant entendu que les navires français pourraient prouver qu’ils ont pêché dans les eaux avant l’accord de retrait.

Le sommet du G7 verra des dirigeants du Royaume-Uni, de France, d’Italie, des États-Unis, du Canada, d’Allemagne, du Japon et de l’UE, descendre à Liverpool et sera accueilli par la ministre des Affaires étrangères Lizz Truss.

La rencontre de Liverpool est l’occasion pour le G7 de prouver sa pertinence dans un monde en évolution rapide. Il s’agira de la deuxième réunion de ce type au cours du sixième mois de présidence britannique du groupe.

La réunion sera dominée par la menace persistante d’une invasion russe de l’Ukraine.

Le nouveau chef des forces armées britanniques a mis en garde contre le risque de guerre avec la Russie.

L’amiral Sir Tony Radakin a décrit comme profondément préoccupant l’accumulation de dizaines de milliers de soldats russes à la frontière ukrainienne.

Il a averti qu’une invasion russe serait d’une ampleur « pas vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ».

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a averti la Russie qu’elle ferait face à de « graves conséquences » si elle envahissait l’Ukraine, mais ne s’engagerait pas dans l’idée d’envoyer davantage de troupes britanniques dans le pays.

Elle a déclaré que le Royaume-Uni viserait à nuire à l’économie russe s’il faisait une incursion en Ukraine, alors qu’elle se préparait à faire pression sur ses alliés lors des pourparlers du week-end pour qu’ils deviennent moins dépendants de Moscou pour le gaz bon marché.

LIRE LA SUITE:

L’invasion russe de l’Ukraine sera « terminée dans quelques jours »

Et cette semaine, le président américain Joe Biden a déclaré à Vladimir Poutine qu’une invasion russe entraînerait des « mesures économiques fortes » lors d’un appel vidéo entre les deux dirigeants. Mme Truss a renforcé cela en disant qu’il y aurait des « coûts très réels » à payer.

Mais le président russe Poutine ne fait que doubler sa rhétorique, accusant l’Ukraine de génocide dans l’est du pays.

Les pourparlers en cours sur le nucléaire iranien à Vienne figurent également sur la liste de discussion, alors que les États-Unis cherchent à rejoindre le Plan d’action global commun ou le JCPOA.

De nombreux pays du G7 ont un rôle actif dans les pourparlers.

L’Iran insiste pour que les États-Unis suppriment toutes les sanctions imposées et reviennent aux conditions observées en 2015 avant que l’ancien président Donald Trump ne retire les États-Unis en 2018.

A NE PAS MANQUER :

Bombe électorale: Boris Johnson va perdre son siège – dernier sondage [REVEAL]

AstraZeneca n’offre presque aucune défense Omicron après 100 jours [REPORT]

Les tornades américaines tuent au moins 50 personnes et 100 sont toujours bloquées [INSIGHT]

Et cette semaine, le président américain Joe Biden a déclaré à Vladimir Poutine qu’une invasion russe entraînerait des « mesures économiques fortes » lors d’un appel vidéo entre les deux dirigeants. Mme Truss a renforcé cela en disant qu’il y aurait des « coûts très réels » à payer.

Mais le président russe Poutine ne fait que doubler sa rhétorique, accusant l’Ukraine de génocide dans l’est du pays.

Les pourparlers en cours sur le nucléaire iranien à Vienne figurent également sur la liste de discussion, alors que les États-Unis cherchent à rejoindre le Plan d’action global commun ou le JCPOA.

De nombreux pays du G7 ont un rôle actif dans les pourparlers.

L’Iran insiste pour que les États-Unis suppriment toutes les sanctions imposées et reviennent aux conditions observées en 2015 avant que l’ancien président Donald Trump ne retire les États-Unis en 2018.

Le G7 discutera également de l’apparition de la nouvelle variante de Covid nommée Omicron.

En marge de la réunion, sept ministres des Finances se réuniront virtuellement lundi pour discuter de la récente flambée de l’inflation, selon des sources.

Les pourparlers se dérouleront dans le contexte des grognements de la chaîne d’approvisionnement qui ont entravé l’économie mondiale, et les ministres discuteront également des soins de santé.

La réunion montre comment, deux ans après le début de la pandémie, l’objectif de la coordination économique mondiale est passé de la protection des emplois à la recherche de solutions pour contenir les pressions inflationnistes qui menacent de réduire les revenus.

La réunion de Liverpool sera le premier rassemblement international de la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, une politicienne des écologistes Verts qui s’était précédemment opposée à Nord Stream 2.

La Grande-Bretagne n’est pas très dépendante du gaz russe, mais le quartier financier et le marché immobilier de Londres sont des plaques tournantes majeures pour l’argent russe.

Les autorités britanniques ont longtemps été accusées de fermer les yeux sur les fonds mal acquis du monde entier.

Mme Truss a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne était disposée à envisager de nouvelles mesures économiques pour protéger ses « valeurs fondamentales ».

Elle a dit : « Il y a eu des décisions prises par le monde libre… à court terme pour obtenir une énergie bon marché ou un financement bon marché, et cela a un coût à long terme pour la liberté et la démocratie… Et nous ne pouvons plus refaire cette erreur. . «