Le ministre indien des Finances déclare surveiller les publicités cryptographiques ; Interdiction de ne pas peser

Le gouvernement indien surveille de près les publicités cryptographiques, mais ne pèse pas pour le moment sur l’interdiction des publicités cryptographiques, a déclaré mardi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Le ministre des Finances a également déclaré que le projet de loi cryptographique du gouvernement, qui doit être soumis au cours de la session parlementaire en cours, est basé sur les contributions du projet de loi de 2019 et d’autres recommandations. Sitharaman, lors d’une session de questions-réponses du parlement, a dissiper une partie de la confusion entourant les cryptos en Inde et savoir s’ils seront interdits ou réglementés. Cependant, elle n’a donné aucune indication claire sur le statut des cryptos et a insisté pour que les législateurs attendent le projet de loi, qui sera présenté « bientôt ». monnaie, ainsi que des commentaires du ministère des Finances selon lesquels la banque centrale du pays travaille sur la mise en œuvre progressive d’une monnaie numérique. La crypto-monnaie a été critiquée en Inde après des informations selon lesquelles le gouvernement présentera un projet de loi interdisant toutes les crypto-monnaies privées, arrosant l’espoir d’un relâchement de la part du gouvernement indien.

