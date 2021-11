21/11/2021 à 11h26 CET

Le ministre des Affaires étrangères du Japon, Yoshimasa Hayashi, a affirmé ce dimanche que ce pays « suivait de près » la situation de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, qui est apparue aujourd’hui dans plusieurs vidéos diffusées par des journalistes chinois après plusieurs jours d’inquiétude internationale sur son sort. .

Hayashi Il a souligné que le Japon observe tous les développements dans le cas de l’athlète, dont il n’y avait aucune nouvelle depuis le 2 novembre dernier, il a dénoncé les abus sexuels de l’ancien vice-Premier ministre chinois. La geôle de Zhang, bien que le chancelier japonais n’ait pas donné plus de détails sur la position japonaise.

Dans une interview accordée à la chaîne japonaise Asahi TV, le ministre japonais des Affaires étrangères a également déclaré qu' »aucune décision n’a encore été prise » concernant l’éventuel boycott que les États-Unis envisagent à l’égard des Jeux olympiques d’hiver prévus à Pékin l’année prochaine en raison de la situation des droits de l’homme au Japon. Chine.

Le joueur de tennis chinois est apparu dimanche dans une nouvelle vidéo publiée sur Twitter par des journalistes chinois alors qu’il assistait à un événement sportif, qui fait suite à une autre vidéo publiée hier soir dans laquelle l’athlète est vu en train de dîner dans un restaurant à Pékin.

Pour l’instant, seuls les médias liés au gouvernement chinois ont diffusé des images par Peng ces derniers jours, des organisations telles que la WTA restent donc sceptiques quant à savoir si la joueuse de tennis chinoise est en liberté ou si elle peut prendre des décisions par elle-même.

Le ministre japonais a également noté qu’il avait reçu une invitation de son homologue chinois, Wang Yi, d’effectuer prochainement une visite officielle dans le pays, lors d’une conversation téléphonique que les deux ont eue la semaine dernière.

Dans cette conversation, les différends entre les deux pays sur la souveraineté des îles Senkaku, connues sous le nom de Diaoyu en Chine et situées en mer de Chine orientale, administrées par Tokyo et revendiquées par Pékin, et qui représentent l’une des premières entraves aux relations bilatérales. .