Le ministre néerlandais des Finances s’oppose à une interdiction totale des crypto-monnaies

Le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, a exprimé son avis sur le projet d’interdiction des crypto-monnaies dans le pays. Selon lui, une réglementation crypto sera idéale pour tout le monde au lieu d’une interdiction totale.

Interdiction totale suggérée précédemment par Pieter Hasekamp

Le ministre a répondu à la suggestion du conseiller économique Pieter Hasekamp, ​​notant que le pays devrait interdire toute activité de crypto-monnaie à partir de crypto-monnaies.

Alors que le ministre a reconnu les préoccupations de Husekamp concernant les crypto-monnaies, il a déclaré qu’une interdiction complète ne fournirait pas de meilleure solution que de réglementer les activités liées aux crypto-monnaies. Il a pointé,

Mon constat est maintenant que la réglementation est plus efficace qu’une interdiction totale aux Pays-Bas.

Hoekstra dit que l’accent devrait être mis sur la mise en place de lois offrant plus de protection aux consommateurs et aux investisseurs. Comme un pas dans cette direction, il a déclaré qu’il souhaitait discuter avec les sociétés de cartes de crédit de la nécessité d’instituer une protection renforcée pour ceux qui achètent des actifs cryptographiques à l’aide de cartes de crédit.

Hoekstra a également déclaré qu’il avait initialement déclaré les dangers du trading de crypto-monnaie en 2017 lorsqu’il avait souligné que les investisseurs en crypto-monnaie devaient savoir que leurs paris sur les crypto-monnaies étaient “entièrement à leurs propres risques et frais”.

Les échanges doivent respecter les règles KYC

Hasekamp a fait valoir au début de la semaine dernière que le gouvernement néerlandais devrait interdire immédiatement les crypto-monnaies. Il a cité les activités régulières de blanchiment d’argent et les risques de volatilité élevée comme des raisons suffisantes pour prendre cette décision.

Dans le cadre des propositions qu’il a recommandées, les services de crypto-monnaie et les plates-formes d’échange doivent s’enregistrer auprès des autorités et respecter les exigences Know Your Customer (KYC) pour protéger les utilisateurs et les consommateurs.

En novembre de l’année dernière, l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM), qui est la version américaine de la SEC, a déclaré que le marché des ICO était un « cocktail dangereux ». En réponse à la déclaration, Hoekstra a proposé des interdictions qui empêcheraient les entreprises de faire la publicité de produits financiers à haut risque.

