Le ministre qatari des Affaires étrangères discute de l’évacuation en cours en Afghanistan

“Fox Report” s’est entretenu avec le ministre qatari des Affaires étrangères pour discuter des efforts d’évacuation en cours en Afghanistan.

Dimanche, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a discuté du rôle du Qatar dans les luttes actuelles pour évacuer les gens de la nation contrôlée par les talibans. Le ministre qatari a ouvert en vantant des chiffres optimistes pour l’évacuation des ressortissants étrangers hors du pays.

“En fait, le Qatar participe à l’évacuation des ressortissants étrangers et des ressortissants afghans hors de Kaboul, en les faisant transiter en toute sécurité et en les dirigeant vers leurs pays qui les reçoivent. Le nombre est aujourd’hui d’environ 7 000, mais ce nombre est en fait en augmentation”, a-t-il ajouté. Al Thani a déclaré au présentateur de Fox News Jon Scott.

Scott a demandé ce que le Qatar faisait pour aider les gens à se rendre à l’aéroport de Kaboul pour quitter le pays. Al Thani a répondu que le Qatar agissait désormais en tant que “médiateur impartial” entre les talibans et d’autres pays pour faciliter le processus.

“Le Qatar a été invité à arbitrer le conflit entre les talibans et les États-Unis et les Afghans. Et nous restons ce médiateur impartial tout au long de ce processus, et nous maintenons le contact avec toutes les parties qui nous ont maintenant aidés à soutenir les différents citoyens étrangers qui vivent là-bas en Afghanistan. En ce moment, nous essayons de faciliter le mouvement des personnes de leur lieu à l’aéroport et le transport », a déclaré Al Thani.

Il a ajouté que le Qatar assumait désormais “l’entière responsabilité” de la sécurité des personnes tentant de quitter le pays.

“Nous assumons l’entière responsabilité d’eux, les emmenons à l’aéroport et assurons leur sécurité tout au long du trajet. Nous essayons de faciliter aux autres pays qui n’y ont pas accès pour atteindre les personnes qui sont là sur le terrain.”

Scott a remercié le ministre des Affaires étrangères pour l’aide de son pays à faire sortir le journaliste de Fox News Trey Yingst d’Afghanistan en toute sécurité.