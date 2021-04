Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rendra en Inde la semaine prochaine; pour se concentrer sur la production de fusils AK-47 203, l’accord sur le système de défense aérienne S-400

Outre sa rencontre avec son homologue indien, le Dr S Jaishankar, le ministre russe est susceptible de faire appel au Premier ministre Narendra Modi. (Image de fichier: Service de presse du ministère russe des Affaires étrangères via AP)

Les ministres de la défense des affaires étrangères semblent se diriger vers l’Inde. La semaine prochaine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sera dans le pays. Sa visite fait suite aux récentes visites du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et du ministre sud-coréen de la Défense Suh Wook.

Des sources ont déclaré à Financial Express Online: «La visite est confirmée pour la semaine prochaine. Les dates de la visite devraient être annoncées. »

L’accent de la visite du ministre russe des Affaires étrangères va être sur les projets de défense en cours, y compris le système de défense aérienne S-400, la fabrication des fusils AK-47 203 localement en Inde, la production d’hélicoptères en Inde, le P -Projet sous-marin 75i et autres projets connexes.

Le prochain sommet des BRICS, la région indo-pacifique, Quad, les pourparlers de paix en Afghanistan, ainsi que d’autres questions d’intérêt commun figurent également à l’ordre du jour des pourparlers.

Lire aussi | Pourparlers Inde-États-Unis: deux pays discutent de l’Indo-Pacifique, des droits de l’homme, de la CAATSA, de la Chine et bien plus encore

Outre sa rencontre avec son homologue indien, le Dr S Jaishankar, le ministre russe est susceptible de faire appel au Premier ministre Narendra Modi.

Fabrication de fusils AK-47 203 en Inde

«Tous les problèmes liés au retard dans la fabrication de ces fusils devraient commencer bientôt», a confirmé une source à Financial Express Online.

L’AK-47 203 est la version la plus avancée du fusil AK-47 et, comme cela a été rapporté précédemment, il sera utilisé pour remplacer le fusil d’assaut de 5,56 × 45 mm du système indien des armes légères (INSAS).

De combien l’Inde a-t-elle besoin?

Selon les rapports, l’armée indienne a besoin d’environ 770 000 fusils AK-47 203 ou plus. Conformément au contrat, les 100 000 premières armes russes de 7,62 × 39 mm seront importées et le reste sera fabriqué en Inde à Korwa Ordnance Factory, Amethi Distt, UP.

En savoir plus sur la joint-venture

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, ils seront fabriqués en Inde dans le cadre d’une coentreprise – Indo-Russia Rifles Private Limited (IRRPL). Cette entreprise a été créée par l’Ordnance Factory Board (OFB), la Kalashnikov Concern et Rosoboronexport.

L’OFB détiendra 50,5% d’IRRPL et la société russe en détiendra 42% et Rosoboronexport détiendra les 7,5% restants.

Quel sera le coût par fusil?

Le coût du fusil était l’un des problèmes qui retardaient la fabrication. «Cette question a été réglée. Et la production démarrera très bientôt. Outre l’armée indienne, plusieurs gouvernements d’État ont exprimé leur intérêt pour ces fusils », a déclaré une source de premier plan.

Le coût du fusil comprend le coût du transfert de technologie et l’argent investi dans la mise en place de l’unité de fabrication.

Les gouvernements des États ont exprimé leur intérêt pour l’AK-103, qu’ils veulent pour leurs forces para militaires.

Ce qui va être fabriqué en Inde, c’est l’AK-203 – un fusil de calibre 7,62×39 mm, dérivé de l’AK-47 le plus populaire au monde, utilisé par diverses armées et groupes terroristes depuis 1949.

Comme Financial Express Online l’avait rapporté plus tôt, en 2018, le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine étaient parvenus à un accord sur la production de fusils Kalachnikov en Inde. Et l’armée indienne avait annoncé la nomination du général de division Sanjeev Senger au poste de chef de la direction de l’IRRPL pour assurer les livraisons dans les délais.

De quoi a besoin l’armée indienne?

Il a un besoin urgent de deux fusils différents – un fusil d’assaut plus léger qui va être utilisé par les troupes d’infanterie et un fusil qui a une cadence de tir élevée et qui doit être utilisé pour garder de longues étendues de frontières proches du Pakistan et de la Chine. .

La visite du ministre russe des Affaires étrangères est importante. Il y aura des discussions sur le sommet officiel des dirigeants du Quad (Inde, Japon, Australie et États-Unis), les exercices militaires impliquant les membres du Quad dans la région de l’océan Indien, les États-Unis décourageant l’Inde d’aller de l’avant avec l’achat du S russe -400 système de défense aérienne et les pourparlers de paix en cours avec l’Afghanistan.

Qu’en est-il du prochain sommet annuel Inde-Russie?

Cela fera l’objet de discussions avec le ministre des Affaires extérieures car les dates doivent être fixées pour le sommet. Le président russe Vladimir Poutine devrait venir en Inde plus tard cette année. Aucune date n’a encore été confirmée.

Selon le ministère des Affaires extérieures, «en raison du verrouillage mondial en 2020, les pourparlers au sommet n’ont pas pu avoir lieu.»

Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov sera accompagné de l’envoyé spécial russe en Afghanistan, l’ambassadeur Zamir Kaboulov. Le mois dernier, Moscou avait accueilli une réunion de la «troïka élargie» pour faire le point sur le dialogue intra-afghan. Au cours des discussions, des représentants des États-Unis, de la Chine et du Pakistan étaient présents.

L’envoyé spécial de la Russie en Afghanistan informera l’Inde du dialogue intra-Afghanistan qui se déroule sous le format de Moscou.

Alors que la Russie reconnaît et comprend la vision globale de l’Inde de l’Indo-Pacifique qui est construite sur la base du droit international, elle a des réserves et des objections au sujet du Quad Dialogue, dit un expert.

«La Chine est un allié important de la Russie dans ses efforts pour maintenir un monde multipolaire, où les nations ont une autonomie absolue dans les préoccupations intérieures et extérieures et n’ont pas à comprendre la politique mondiale à travers le prisme des États-Unis», estime Rashi Randev, Centre d’études américaines, Université Jawaharlal Nehru.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.