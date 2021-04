Le ministre russe des Affaires étrangères vient en Inde; Pour discuter du commerce militaire, de l’Afghanistan et d’autres questions

Selon le communiqué, «l’intérêt des entreprises indiennes en Extrême-Orient et dans d’autres régions de Russie augmente.» (Source de la photo: Twitter / @ RusEmbIndia)

La visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Inde du 5 au 6 avril 2021 est importante sous plusieurs angles après que la réunion bilatérale indo-russe entre les deux pays a été annulée pour la première fois l’année dernière. «C’est peut-être la bonne occasion de réinitialiser les relations», estime le Brig NK Bhatia, un vétéran de l’armée indienne. Une déclaration officielle publiée par l’ambassade de Russie à New Delhi à la veille de la visite déclare que «un partenariat stratégique spécial et privilégié avec l’Inde est l’une des priorités de la politique étrangère de la Russie». Ajoutant: «L’Inde est un acteur mondial responsable et influent et nous partageons la même vision du modèle de l’ordre mondial polycentrique émergent.»

Rejet de la confrontation et des approches de type bloc, la déclaration de l’ambassade évoque également l’importance du travail entre les deux pays qui repose sur les principes du consensus et de l’égalité,

Ajoutant: «Dans l’esprit du partenariat stratégique spécial et privilégié, nous vérifions régulièrement l’état de nos positions et coordonnons les approches sur un large éventail de questions, y compris la réforme de la gouvernance mondiale et le renforcement du rôle central de coordination de l’ONU dans les affaires internationales.»

Selon le communiqué, «l’intérêt des entreprises indiennes en Extrême-Orient et dans d’autres régions de Russie augmente.»

Qu’est-ce qui a provoqué ce refroidissement dans les relations bilatérales?

Partageant son point de vue personnel avec Financial Express Online, Brig Bhatia déclare: «La principale raison du ralentissement des relations bilatérales entre la Russie et l’Inde est que l’Inde se rapproche des États-Unis au cours des deux dernières années et s’éloigne de la Russie, notamment fournitures de défense. Bien qu’une grande partie des équipements de défense indiens soit encore principalement d’origine russe, il y a eu un changement ces dernières années pour rechercher d’autres sources d’approvisionnement, y compris des équipements de défense indigènes.

Comme l’a rapporté Financial Express Online, le ministre russe des Affaires étrangères sera accompagné de l’envoyé spécial russe en Afghanistan, Zamir Kaboulov, qui devrait informer les dirigeants indiens des efforts actuellement déployés par la Russie pour lancer les pourparlers intra-afghans.

«Le mois dernier, la Russie avait pris les devants pour accueillir une réunion de représentants des États-Unis, de la Chine et du Pakistan pour discuter des questions en cours entre le gouvernement afghan élu et les dirigeants talibans pour instaurer la paix dans le pays. Le Pakistan aurait certainement facilité la présence des dirigeants talibans dans les négociations menées par la Russie. L’Inde avait été exclue de la réunion, montrant une proximité croissante entre les deux pays », observe le brigadier Bhatia.

Selon lui, «Un autre aspect important de la visite est le passage du ministre russe des Affaires étrangères accompagné de l’envoyé spécial russe en Afghanistan immédiatement après leur visite de Delhi à Islamabad. Comme on le sait, la Russie et le Pakistan se rapprochent et il est question que le Pakistan reçoive des fournitures de défense de la Russie. Les deux pays ont également organisé des exercices militaires conjoints, ce qui a été noté en Inde. »

«Outre les problèmes ci-dessus, la Russie s’est rapprochée de l’Iran et de la Chine ces dernières années. Il n’est pas non plus vraiment content des développements dans l’océan Pacifique et en mer de Chine méridionale et de la formation du Quad mené par les États-Unis pour garder un œil sur la Chine. Compte tenu des liens étroits de la Russie avec la Chine, l’Inde devra faire quelques manœuvres habiles pour équilibrer ses relations avec la Russie », estime le vétéran de l’armée indienne.

L’ordre du jour de la visite du ministre russe des Affaires étrangères

Il arrive tard lundi soir (5 avril 2021). Ses engagements officiels selon le ministère des Affaires extérieures auront lieu mardi 6 avril 2021. Et à 16 heures, il partira de New Delhi pour Islamabad.

Il s’agit d’une visite de travail en Inde, et le Russe rencontrera son homologue indien, le ministre des Affaires extérieures, le Dr S Jaishankar, et s’entretiendra avec lui sur un large éventail de questions bilatérales et internationales.

Selon un communiqué officiel publié par l’ambassade de Russie à New Delhi, «les deux ministres échangeront leurs points de vue sur des questions vitales de l’agenda international et régional, y compris l’interaction au sein de l’ONU, de l’OCS et des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Les BRICS sont présidés par l’Inde cette année, ainsi que par le RIC (Russie, Inde et Chine). »

Les pourparlers porteront également sur l’Afghanistan ainsi que sur la situation dans la région Asie-Pacifique.

