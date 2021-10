Le ministre taïwanais avertit la Chine que ce pays est prêt à entrer en guerre pour défendre son indépendance | Monde | Nouvelles

in

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères s’est exprimé lors de l’émission China Tonight d’ABC, qui sera diffusée lundi soir. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré que si l’Armée populaire de libération en Chine lançait une grève, elle réagirait.

Il a déclaré : « La défense de Taïwan est entre nos mains, et nous y sommes absolument déterminés.

“Je suis sûr que si la Chine lance une attaque contre Taïwan, je pense qu’elle va aussi souffrir énormément.”

La Chine considère Taïwan comme une province de son territoire, malgré le fait que de nombreux résidents de Taïwan cherchent à obtenir l’indépendance de l’île.

Taiwan est principalement accepté comme un État indépendant en raison de sa propre constitution et de ses dirigeants démocratiquement élus.

Cependant, son statut politique actuel reste encore flou.

Taïwan s’oppose à la réunification chinoise et à la domination de Pékin.

Plus tôt ce mois-ci, un nombre record de 38 avions militaires chinois ont été repérés dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan, ce qui a accru les tensions dans la région.

Cependant, le président chinois Xi Jinping a déjà exprimé son intention d’annexer l’île en suggérant qu’il n’y a “pas de place pour une quelconque forme d’indépendance de Taiwan”.

M. Wu s’est félicité de ce nouveau partenariat, a-t-il déclaré : “Nous sommes ravis de voir que les partenaires partageant les mêmes idées de Taiwan – les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie – travaillent plus étroitement les uns avec les autres pour acquérir des articles de défense plus avancés afin que nous puissions défendre l’Indo-Pacifique.

“L’Australie est un grand pays, et je suis très heureux de voir que l’Australie va assumer plus de responsabilités pour maintenir la paix et la stabilité dans l’Indo-Pacifique.”

M. Wu est ministre des Affaires étrangères depuis 2018.