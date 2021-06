Actualités Bitcoin

Le ministre tunisien de l’Économie annonce qu’il va dépénaliser l’achat de Bitcoin

Le dernier pays travaillant à modifier ses règles et réglementations concernant les crypto-monnaies est la Tunisie, qui prévoit de dépénaliser la possession de Bitcoin et de crypto.

Le ministre tunisien de l’Économie a déclaré ce week-end qu’il souhaitait modifier la loi sur les crypto-monnaies qui condamne les personnes qui exploitent des cryptos et les utilisent comme moyen de paiement. Il a dit,

« Je vais changer la loi, on ne peut pas mettre un jeune tunisien en prison pour avoir acheté du Bitcoin. »

En 2020, Marouane Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, a déclaré que « nous devons suivre » Bitcoin et la technologie et se préparer à un suivi efficace de ses cas d’utilisation.

Un an auparavant, la Tunisie, avec l’Afghanistan, cherchait à émettre des obligations basées sur le bitcoin pour aider à sauver leurs économies ravagées. À l’époque, Marouane avait déclaré que le pays avait créé un groupe spécial pour explorer les fonctionnalités d’une obligation souveraine Bitcoin et les offres de crypto et de blockchain.

« les banques centrales sont un outil efficace pour lutter contre le blanchiment d’argent, gérer les envois de fonds, lutter contre le terrorisme transfrontalier et limiter les économies grises ».

La même année, en 2019, la Tunisie est devenue le premier pays africain à transférer sa monnaie nationale vers une plate-forme blockchain avec l’aide de la plate-forme universelle de passation des marchés, Monetas.

« eDinar » peut être utilisé pour effectuer des transferts d’argent, payer les factures de services publics et gérer les documents d’identification officiels du gouvernement, qui sont également disponibles pour le transfert entre les citoyens dans les magasins, les cafés et les restaurants dans le cadre des plans de la banque centrale pour l’intégrer dans le transfrontalier paiements et contourner le besoin de dollars américains.

La Tunisie est actuellement en discussion avec le Fonds monétaire international (FMI) concernant un nouveau programme axé sur le montant du prêt alors que les pourparlers se poursuivent sur des réformes pour l’économie en difficulté du pays.

Il discute de la suppression progressive des subventions alors que la Tunisie envisage la suppression progressive des subventions sur l’alimentation, l’électricité et le gaz naturel d’ici 2024.

Maintenant, enfin, le pays peut prendre des mesures constructives vers les crypto-monnaies alors que de plus en plus de pays annoncent leur soutien à la crypto.

El Salvador est l’un de ces pays favorables à la cryptographie qui est prêt à donner cours légal au Bitcoin et à utiliser l’énergie géothermique volcanique pour exploiter la crypto-monnaie.

“Le président de la Banque centraméricaine (BCIE), une banque avec 13,5 milliards de dollars d’actifs, soutient notre loi Bitcoin”, a tweeté le président Nayib Bukele au cours du week-end après que la Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE) a déclaré qu’elle tiendrait un conférence de presse cette semaine pour parler de leur approbation du soutien d’El Salvador à Bitcoin.

Ailleurs, le groupe de réflexion Lobby New Zealand a envoyé une lettre au Premier ministre Jacinda Ardern “demandant que le gouvernement néo-zélandais reconnaisse Bitcoin comme devise étrangère dans quatre-vingt-six jours lorsque Bitcoin aura cours légal au Salvador”.

Bitcoin/USD BTCUSD

39 534,3100$ 2 312,765.85%

Volume 51,3 bVariation 2 312,76 $Ouverture 39 534,3100 $ Circulation 18,73 mCapacité boursière 740,67 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.