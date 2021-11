Le Minnesota abat le n°18 du Wisconsin 23-13 pour reprendre Ax

Les fans du Minnesota ont joyeusement convergé sur le terrain alors que la hache de Paul Bunyan défilait lentement dans la foule, impatiente de jeter un coup d’œil à ce trophée tant convoité qui est allé si souvent au Wisconsin.

La défense des Gophers a envahi le terrain comme ça tout l’après-midi.

Tanner Morgan a surmonté une interception qui a été retournée pour un touché en première mi-temps, menant trois buts marqués après la mi-temps pour vaincre les Badgers, classés 18e, dans une victoire 23-13 qui a regagné la hache et a donné à l’Iowa le titre de la division Big Ten West samedi.

« Nous y avons tous mis une tonne. Je suis tellement fier qu’ils aient une grosse récompense pour cela », a déclaré l’entraîneur du Minnesota, PJ Fleck.

Les Badgers n’ont récolté que 160 verges au total au cours des trois derniers quarts et trois points après la mi-temps. Ils ont retourné le ballon sur leurs deux dernières possessions et les Gophers ont sprinté jusqu’à la zone des buts pour hisser le trophée des 73 ans sur leur terrain pour la première fois depuis 2003. La chanson de rap « Jump Around » joué sur les haut-parleurs dans une raillerie de l’hymne du match à domicile du Wisconsin.

« Personne ne veut être l’équipe qui perd l’Axe, donc c’est vraiment décevant », a déclaré le secondeur extérieur des Badgers Noah Burks.

Collin Larsh a marqué deux buts pour le Wisconsin, mais il a réussi un essai de 48 verges – quatre verges au-delà de sa carrière – a rebondi sur la barre transversale au début du quatrième quart. Le Minnesota est allé dans l’autre sens pour le troisième placement de Matthew Trickett du match pour mettre le cachet dessus.

Morgan a inscrit 11 pour 16 pour 199 verges et une passe de touché au troisième quart pour Chris Autman-Bell, mais la défense a volé la vedette. Les Gophers (8-4, 6-3) ont livré le genre de performance étouffante par leur défense avec laquelle les Badgers (8-4, 6-3, n°14 CFP) étaient si habitués à démoraliser leurs adversaires.

L’étudiant de première année Braelon Allen a été limité à 47 verges sur 17 courses. Il a dépassé la barre des 100 verges dans chacun des sept derniers matchs, toutes des victoires pour le Wisconsin. Les Badgers ont récolté 62 verges au sol, après une moyenne de 269 verges au sol lors de leur séquence de victoires consécutives.

« Nous les avons touchés bas. Nous avons essaimé. Il n’y avait pas beaucoup de tacles cassés, et si les gars mettaient la main sur eux, ils tenaient bon pour la vie et tout le monde s’est rallié à lui », a déclaré Fleck.

Au cours des 23:05 dernières du temps de jeu, Allen n’a eu que deux courses pour moins-2 verges. Le coordinateur défensif Joe Rossi a envoyé une rafale de blitz précoces qui ont pris les Badgers au dépourvu.

« Ils ont montré beaucoup de choses que nous n’avions pas vues toute l’année comme une infraction et beaucoup de choses qui n’étaient pas enregistrées », a déclaré Allen.

Le Wisconsin a obtenu 4 pour 14 sur les conversions de troisième down – et 1 pour 8 sur les troisièmes et 4 mètres et plus.

« La chose la plus importante était de ne pas avoir le rythme. Ils sont une bonne défense, mais nous devons tous exécuter ensemble et vraiment déplacer le ballon un premier à la fois », a déclaré le quart-arrière Graham Mertz.

REBONDIR

Scott Nelson a retourné une interception de 25 verges pour un touché pour les Badgers au début du deuxième quart pour leur donner une avance de 10-3.

« Mes coéquipiers m’ont soutenu tout le temps », a déclaré Morgan, qui est passé à la deuxième place sur la liste de tous les temps du programme avec 56 passes de touché en carrière.

Justin Walley, qui a écopé de deux pénalités pour interférence de passe alors qu’il couvrait Kendric Pryor, a repoussé un attrapé par Pryor pour sa première interception en carrière au Wisconsin 28 au début du troisième quart.

Morgan a frappé l’ailier rapproché Brevyn Spann-Ford pour 26 verges à 2 lors du jeu suivant. Ensuite, Ky Thomas a pris une avance de 13-10 avec huit joueurs de ligne offensive bloquant le jeu. Les Gophers avaient cinq disques marquants de plus de 50 verges.

Même en se contentant d’un panier, les Gophers ont notifié leur première possession qu’ils n’allaient pas y aller tranquillement. Le Wisconsin a également perdu la sécurité Collin Wilder, qui a eu deux interceptions contre le Nebraska la semaine dernière, après le premier snap en raison d’une faute de ciblage d’éjection automatique pour avoir mené avec son casque sur Autman-Bell.

« Nous n’avons pas joué à notre potentiel et ce que nous aurions pu faire. Je pense que nous avons laissé beaucoup de viande sur l’os au fil du terme », a déclaré le secondeur des Badgers Leo Chenal.

L’EMPORTER

Wisconsin : Mertz a inscrit 21 pour 38 pour 171 verges et une interception. Le étudiant en deuxième année a lissé sa saison avec des performances exceptionnelles après que ses revirements aient été un facteur majeur dans le départ 1-3. En ce rare jour où l’attaque précipitée était presque inexistante, Mertz a montré qu’il avait un long chemin à parcourir.

Minnesota: Malgré tout ce que les Gophers ont bien fait en cinq saisons sous Fleck, il leur a manqué ces victoires enflammées contre les rivaux des États frontaliers de l’Iowa et du Wisconsin. C’était la deuxième fois en quatre ans qu’ils battaient les Badgers, après 14 défaites consécutives. Si l’Iowa avait perdu vendredi contre le Nebraska, les Gophers auraient gagné l’Ouest pour la première fois.

« Il n’y avait personne hier soir triste de ce qui s’est passé avec l’Iowa et le Nebraska. Aurions-nous aimé que ce soit différent? Bien sûr. Mais nous avons eu tout le temps de contrôler cela », a déclaré Fleck.

SUIVANT

Wisconsin : Les Badgers recevront leur invitation à un match de bowl le 5 décembre. Les bowls de Las Vegas ou de Music City (tous deux le 30 décembre) sont de fortes possibilités, avec un match le 1er janvier qui n’est pas hors de question.

Minnesota : Les Gophers sont essentiellement dans le mix pour les mêmes matchs éliminatoires que les Badgers. Ils ont gagné quatre bols consécutifs.