Le Minnesota battra Gerrit Cole .

Quoi, pas de Go-Go ? “We Love NYC: The Homecoming Concert” samedi soir depuis Central Park. Fais ce qu’il faut, New York. Montrez votre amour pour le maire de Blasio et offrez-lui le traitement Gary Bettman.

Commencez à répandre la nouvelle. Les Yankees, l’équipe la plus en vue du baseball, cherchaient leur huitième victoire consécutive vendredi soir contre les Twins. Gerrit Cole (11-6, 3,04 MPM) prend son tour samedi.

Le dominant ou inconsistant Cole a accordé un point sur 5 ²/₃ de manches lundi aux Angels après deux performances inférieures à la moyenne. Kenta Maeda du Minnesota (6-4, 4,41) a été horrible plus tôt cette année, mais n’a perdu que deux fois lors de ses 15 derniers départs et a blanchi les puissants Rays pendant six manches, dispersant trois coups sûrs, dans son dernier. Prendre les Twinkies à +170 pour 10 unités.

Les Royals ont matraqué les Cubs 6-2. Zach Davies a regardé quatre balles dégager le lierre. Il en va de même pour 31 835 Ferris Bueller qui n’avaient visiblement rien de mieux à faire pendant leur jour de congé. Vers le bas -715 garfunkels.