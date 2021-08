Le Minnesota cède Juancho Hernangómez à Memphis

Deuxième mouvement espagnol en NBA. Les Timberwolves du Minnesota ont échangé Juancho Hernangómez et Jarrett Culver aux Grizzlies de Memphis contre Patrick Beverley, tel que rapporté par Adrian Wojnarowski (ESPN). L’attaquant atterrit, de cette manière, dans une franchise avec beaucoup de passé et présent espagnol : Pau et Marc Gasol ont commencé sa carrière dans la Ligue nord-américaine au Tennessee et Santi Aldama a été choisi dans la position numéro 30 dès le premier tour du repêchage 2021. Juan Carlos Navarro y a également joué sa seule saison aux États-Unis.

Les Grizzlies seront la troisième franchise de l’international espagnol au cours de ses cinq années en NBA, six comptant pour la suivante. Il a été choisi lors du repêchage de 2016 avec le 15e choix des Denver Nuggets, où il a passé trois saisons et demie. Ceux du Colorado l’ont transféré aux Wolves, avec qui il a joué pendant un an et demi.

Hernangómez, l’un des sept Espagnols de la NBA ce cours, a signé un contrat de 21 millions de dollars sur trois ans avec le Minnesota en novembre 2020. Sur les 12,7 qui restent à collecter, il est garanti 6,1 millions cette saison. Le 6.6 du prochain sera sauf à partir du 30 juin 2022.

La première opération impliquant un joueur espagnol cet été a été celle de Ricky Rubio. Le meneur a également quitté les Timberwolves en direction des Cleveland Cavaliers. Le transfert a eu lieu pendant les Jeux Olympiques qui Juancho n’a pas pu jouer sur ordre des Loups après avoir subi une luxation acromio-claviculaire de grade 4-5 à l’épaule gauche lors du deuxième match amical contre la France, disputé à Malaga.

En dehors des Jeux

Cette décision du Minnesota n’était pas conforme, selon Jorge Garbajosa, à la réalité. Selon le président de la FEB, l’examen médical définitif du joueur à Las Vegas a reçu le feu vert par la kinésithérapeute du Minnesota (Erin Sierer) et, par visioconférence, par deux professionnels des services médicaux de la franchise (le responsable et le traumatologue de l’épaule).

Cependant, Gersson Rosas, président des opérations des Loups, a cédé à cette décision.. Il a affirmé que le joueur devrait se rétablir complètement et que sa présence à Tokyo était dangereuse. Et que la confusion à ces changements de direction était due à un problème d’interprétation de la part des membres de la FEB. Une déclaration que Garbajosa a catégoriquement rejetée quelques heures après le début des Jeux : imputé le refus à des raisons purement commerciales.

“Le Minnesota donne comme raison que leurs médecins n’ont jamais dit” ok “. Il y avait six personnes de l’équipe nationale à cette réunion qui ont témoigné avoir clairement donné le “oui”. Au 21e siècle, avec six personnes qui parlent parfaitement anglais, il est incompréhensible de donner cette raison », a déclaré Garbajosa.