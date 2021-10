Le Minnesota envoie Bolmaro dans son équipe de G-League

Leandro Bolmaro n’a pas commencé son parcours NBA du bon pied. Minnesota Timberwolves a envoyé le gardien argentin (21 ans et 1,98 mètre) à son affilié de la G-League (Development League), les Iowa Wolves.

L’ancien joueur de Barcelone, qui a signé cet été pour la franchise NBA, Il n’a joué que 4:50 minutes cette saison: contre les Houston Rockets lors du premier match de la saison. Il n’a pas participé aux trois suivants, deux contre les New Orleans Pelicans et le dernier contre les Milwaukee Bucks.

Du Barça à la NBA

L’international de l’Albiceleste a été choisi avec le numéro 23 par les Timberwolves lors du repêchage 2020, ce qui lui a valu un contrat de plus de 11 millions de dollars pour quatre saisons. Mais, comme pour les joueurs du premier tour, les deux premiers sont entièrement garantis (pour environ 4,5 millions au total) et les troisième et quatrième dépendent d’options de renouvellement de franchise unilatérales.

Bolmaro avait un contrat avec Barcelone jusqu’en 2023 et une clause de près d’un million d’euros. Il le paiera, avec l’aide des Loups, qui d’un commun accord ne peuvent mettre qu’un maximum de 750 000 dollars (environ 635 000 euros) de leur part. Le reste sera payé par le joueur, qui a la présence dans l’organigramme des Wolves de son compatriote Pablo Prigioni.