Le miracle de Leicester City

05/05/2021 à 06:30 CEST

Francesc Ripoll

Le coup de sifflet a sonné à Stamford Bridge. Le lumineux reflétait le match nul à deux entre Chelsea et Tottenham. Visages de circonstances sur le green. C’était fini. Loin de la capitale, dans une maison près de Leicester, un éclat de joie. Ils avaient réussi. Les «renards», contre toute attente, avaient été proclamés champions de la Premier League. Ce 2 mai 2016 entrerait dans l’histoire. Cinq ans plus tard, Leo Ulloa (Général Roca, Argentine, 1986) continue de se souvenir de lui avec un immense sourire. «Quand j’ai décidé de jouer au football, je n’ai jamais pensé vivre quelque chose de similaire à cette saison. Je suis à nouveau «reconnaissant» à la vie d’avoir pu être dans cette situation. & Rdquor;, prend en charge SPORT.

L’histoire de cette équipe est tirée d’un film. De David contre Goliath. Dont tout enfant -ou pas si enfant- rêve de faire dans le Football Manager. De ce fan d’une équipe de quartier qui espère qu’un jour cela arrivera à son peuple. Et c’est qu’ils sont passés d’un salut angoissant en 2014/2015, lorsque tout le monde considérait Leicester pour la relégation, à vaincre les “ Big Six ” et à se faire une place dans l’Olympe anglais.

La route, longue et belle. Ils ont commencé le Premier du bon pied, perdant un seul match au premier tour. «Ils vont déjà tomber. Ils ne tiendront pas le rythme & rdquor ;, avons-nous pensé. Illusions. Entre janvier et février, ils ont affronté Tottenham, Liverpool, Manchester City et Arsenal, avec un bilan étonnant de trois victoires et une seule défaite. «L’équipe était à un niveau spectaculaire, elle a joué, imposé, gagné et bien gagné. Là, nous avons commencé à croire que nous pouvions devenir des champions & rdquor;.

L’architecte de tout cela, Claudio Ranieri. Après le licenciement controversé de Nigel Pearson, l’Italien a pris la barre du navire “ renard ”, se retrouvant «Une garde-robe très solide, saine et solidaire. Il n’y avait pas d’étoiles, personne n’était la figure. C’était la clé & rdquor;. Profitant de cela, il a élaboré un plan sans faille. Littéralement. Un 4-4-2 avec une défense imprenable, un milieu de terrain tout-terrain et une attaque prête à mordre le compteur. Simple mais efficace. «Nous savions que si nous jouions autre chose, les résultats ne viendraient pas. J’ai fini par défendre de nombreux matchs dans ma propre région. J’ai regardé l’arc opposé, à 50 mètres, et j’ai pensé: qu’est-ce que je fais ici? Mais c’était notre jeu. Nous avons tous couru pour nous en bleu pour obtenir les trois points & rdquor;. Il n’y en avait pas d’autre.

Et s’il y a un nom propre de cette saison, c’est Jamie Vardy. Le «Bad Boy» des East Midlands. “Quand il s’est mis en colère, il a fait ressortir le meilleur de lui-même. Il a rendu les centraux fous: il les a battus, leur a crié dessus, laissé leurs jambes, les a insultés & mldr; & rdquor; Cette année-là, il est devenu l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Ranieri l’a libéré du groupe et l’a laissé attaquer le dos des défenseurs. Le résultat? 24 buts en championnat et le record de buts en 11 matchs consécutifs.

Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez, Kante, Drinkwater, Albrighton, Okazaki et Vardy. Un line-up que les enfants de Leicester récitent déjà à la hâte. «Et bien sûr, Leo Ulloa!», Ajoutent-ils. Et c’est que cette histoire n’a pas de sens sans la figure de l’Argentin. Il était l’exemple clair d’un choc, le joueur numéro 12. Il est entré 22 fois du banc et a marqué des buts clés pour la réalisation de la ligue. Le nul 2-2 contre West Ham, le doublé contre Swansea & mldr; mais le plus retenu, le but de la victoire contre Norwich à la dernière minute. C’était la dernière ligne droite de la saison et le «cyclone» a donné aux «renards» la poussée finale dont ils avaient besoin. «C’était fou. Si j’essaie de décrire l’ambiance du stade ce jour-là, je ne pourrais pas. Nous nous évacuons tous. En fait, un tremblement de terre de magnitude 0,3 a été détecté au moment de la célébration! & Rdquor;dit-il, étonné.

Entre but et but, entre épique et épique, le premier «ballon de match» est arrivé à Old Trafford. Si Leicester gagnait à Manchester, le Premier était à eux. Mais ils ne sont pas passés d’un tirage au sort à un. «Cela aurait été très agréable de gagner la ligue au Theatre of Dreams& rdquor;. Le destin, capricieux, a tout décidé à Londres. Le reste appartient à l’histoire.

Cinq ans, sans aucun doute, le plus grand exploit du football moderne. Verrons-nous quelque chose de similaire à nouveau? «Ce serait génial, mais je ne peux pas y croire & rdquor;Fait remarquer Ulloa. “Chaque fois que nous voyons comment le football évolue, nous lui accordons plus d’importance, car c’était quelque chose d’unique, de très difficile à réaliser. Avec l’équipe que nous avions, le budget, une équipe qui avait été promue il y a un an, avait combattu la relégation & mldr; et l’année suivante, nous étions champions. Plus le temps passe, je sens que tout ce que nous avons fait est valorisé. & Rdquor; Ne laissez rien ni personne emporter notre illusion. Nous voulons tous être Leicester.