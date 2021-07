Le Mirage de Steve Wynn a transformé Las Vegas et l’idée même du luxe

Au cours de la semaine prochaine à The Ringer, en l’honneur de la sortie de Woodstock 99 : Peace, Love, and Rage, nous explorerons les événements qui ont changé le monde tel que nous le connaissions, en particulier ceux qui ont marqué la fin des époques établies et déclenché les débuts d’avenirs alors inconnus. Certains seront manifestes et bien établis. D’autres seront moins foulés et peut-être plus spéculatifs. Mais tous entretiendront une idée immuable que lorsque les choses meurent, il y a quelqu’un ou quelque chose qui a appuyé sur la gâchette. Bienvenue dans C’est la fin de la semaine.

Las Vegas est une ville où de nombreuses personnes par ailleurs prudentes ont découvert de nombreuses formes d’endettement extrêmement imprudentes, alors commençons par Michael Milken, le roi de la junk-bond de Wall Street. À la fin des années 1980, peu de temps avant d’être inculpé de 98 chefs d’accusation de racket et de fraude en valeurs mobilières, Milken, qui était alors le financier le plus puissant d’Amérique, a aidé un dirigeant de casino parvenu à financer son premier complexe sur le Strip de Las Vegas. Milken a vendu 525 millions de dollars d’obligations pour couvrir ce que l’exécutif pensait initialement être 565 millions de dollars en coûts de construction. Étonnamment pour un projet de construction majeur au Nevada, le complexe a dépassé son budget ; il s’est terminé quelque part au nord de 600 millions de dollars. C’est ainsi que Steve Wynn a construit le Mirage, le casino qui a transformé Las Vegas.

De l’extérieur, les années 80 semblaient être une mauvaise période pour investir de l’argent dans le Strip. L’industrie des casinos de la ville s’effondrait depuis des années, durement touchée par la récession à double creux du début des années 80 et la légalisation du jeu à Atlantic City. Le 21 novembre 1980, un incendie avait ravagé le MGM Grand, tuant 87 invités ; le mot est sorti que Vegas n’était pas sûr, et que la fameuse touche légère du Nevada en matière de réglementation signifiait qu’il n’y avait même pas de gicleurs d’incendie dans les bâtiments où, avouons-le, on pouvait supposer que quelqu’un fumait au lit essentiellement 24 heures sur 24 journée. Le mauvais PR de l’incendie n’a pas aidé non plus, surtout après qu’un autre incendie s’est déclaré au Hilton. Il y avait 300 000 visiteurs de moins à Vegas en 1982 qu’en 1980, le taux d’occupation des chambres a plongé de 77% à 70%, et la migration annuelle des quartiers américains vers les machines à sous du désert a commencé à ressembler à quelque chose dont David Attenborough se lamenterait dans un documentaire sur la nature. Les hôteliers ont réduit leurs prix et arraché les équipements des chambres. “Sans fioritures” est le mot que vous voyez dans les articles de cette époque. Beaucoup de dirigeants de jeux étaient comme, eh bien, construisons des parcs de camping-cars et gardons les doigts croisés.

Soit dit en passant, une junk bond est une obligation qui, selon une agence de notation, a de bonnes chances de ne pas être remboursée. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l’argent au vendeur, qui s’engage à vous rembourser à une date fixe. Les agences de crédit examinent ces instruments de prêt et les notent en fonction de la probabilité que le vendeur le fasse réellement. Si l’obligation semble sûre, c’est-à-dire que vous ne serez probablement pas envoyé directement sur la messagerie vocale après la fuite de l’associé gestionnaire en Bolivie, elle obtient une note de qualité investissement. Si l’obligation semble dangereuse, c’est-à-dire que l’analyste a des scrupules à propos du .38 chargé et de la pile de faux passeports dans le tiroir du bureau du directeur financier, elle est notée en dessous de la catégorie investissement : une obligation de pacotille. Les investisseurs sont parfois enthousiasmés par les junk bonds malgré les risques encourus, car s’ils paient, ils valent plus. Vous obtenez un rendement plus élevé pour flirter avec les chances que vous perdiez tout.

Cela, je ne sais pas, vous rappelle quelque chose ? Cela rappelle-t-il peut-être vaguement un certain passe-temps associé à une ville particulière du désert ? Le complexe de Wynn, qui a ouvert ses portes le 22 novembre 1989, neuf ans et un jour après l’incendie du MGM Grand, n’aurait pas pu être construit sans l’aide de Milken, un fait que Wynn a facilement reconnu. En 1995, il a été nommé Casino Executive of the Year par Casino Executive Magazine – une publication qui non seulement existe, mais est aussi, année après année, probablement une meilleure chronique de l’esprit américain que la New York Review of Books – et il a dit , parlant de Milken : « Mike est celui qui nous a changés. Pas de Mike, pas de Mirage. L’industrie des casinos, en d’autres termes, a été transformée par l’équivalent à Wall Street d’une table de blackjack entre célibataires à 3 heures du matin. C’était quelques décennies avant que les swaps sur défaillance de crédit ne fassent comprendre à tout le monde qu’une table de blackjack entre célibataires à 3 heures du matin était un espace beaucoup plus prudent et respectueux des règles que le secteur financier lui-même.

Ce qui rendait le Mirage différent des autres casinos de Vegas – ce qui rendait la vision du Strip de Wynn convaincante pour Milken et ses clients – était qu’il existait principalement pour être spectaculaire. La page Wikipédia du Mirage note – dans le même paragraphe – qu’il s’agissait du premier complexe jamais financé par des obligations de pacotille et que de la vraie poussière d’or a été utilisée pour teinter les vitres ; ces faits sont profondément liés. Les cadres de la vieille garde de Vegas comme William G. Bennett, le président de longue date de l’empire Circus Circus, essayaient depuis un bon moment d’attirer des familles de la classe moyenne dans la ville, mais ils fonctionnaient comme si l’Américain de la classe moyenne la famille était une entité rationnelle influencée par les prix bas et la familiarité : venez à Vegas, mangez chez Denny’s. Wynn a compris que ce que les touristes de la classe moyenne attendent d’une destination de jeu, c’est le sentiment d’échapper à la classe moyenne. L’attrait d’une station de jeux n’est pas qu’elle réponde à une logique bourgeoise mais qu’elle permet de la suspendre. Nous sommes heureux de continuer à perdre tant que nous avons l’impression de gagner. Le Mirage a été conçu comme la station de jeu du futur, et la station de jeu du futur devait faire quelque chose de plus compliqué que simplement offrir la possibilité alléchante de devenir riche. Il devait persuader ses clients de se sentir déjà riches, tout en les rendant de plus en plus pauvres.

Alors : Donnez-leur du spectacle, de la taille, de l’éblouissement. Montrez-leur le monde, littéralement, à travers la poussière d’or. À l’époque de son ouverture, le Mirage était le plus grand hôtel du monde. Il peut être difficile de s’en souvenir, car les stations balnéaires suivantes de Vegas (y compris plusieurs des Wynn’s : le Wynn et le Bellagio) sont allées encore plus loin sur la voie du luxe hallucinatoire, mais à ses débuts, le Mirage ne ressemblait à aucun hôtel que Vegas ait jamais connu. vu. Il n’y avait pas que les néons et les showgirls. C’était des tigres magiques et blancs (Siegfried et Roy ont opéré à partir du Mirage pendant des années, jusqu’à ce que Roy soit presque tué par l’un de ses propres grands félins) et des acrobates contorsionnistes (le Cirque du Soleil a joué pour la première fois à Vegas dans une tente dans le parking du Mirage) . C’était toute la nourriture et les boissons que vous vouliez. C’était un excès sensoriel total, si hypnotique qu’on entendait à peine les caisses enregistreuses sonner.

Pour une jeune ville, Las Vegas a connu plusieurs époques. Tout le monde s’accorde à dire qu’il existe un « nouveau Las Vegas » et un « vieux Las Vegas », mais la signification de ces termes dépend de la personne à qui vous demandez. Le pionnier de Las Vegas, qui était principalement un ranch et un fort mormon occupé par les troupes de l’Union pendant la guerre civile : c’est une version de l’ancien Las Vegas. Une autre est la ville entre 1905-1931, après son incorporation officielle mais avant le barrage Hoover, qui a apporté de l’eau en abondance et la légalisation du jeu, qui a apporté tout le reste. Une autre version de l’ancien Las Vegas est l’ère Glitter Gulch, centrée sur les casinos de Fremont Street, avant l’ouverture du Strip et le déplacement des joueurs vers le sud. (L’une des ironies les plus riches de Las Vegas – ce qui veut dire quelque chose – est que le Strip de Las Vegas n’est pas réellement à Las Vegas, mais dans la ville non constituée en société de Paradise.)

C’est l’ouverture du Mirage, cependant, qui représente la véritable ligne de démarcation entre l’ancien Las Vegas et le nouveau Las Vegas, car c’est le Mirage qui a transformé l’idée de « Las Vegas » en ce qu’elle est aujourd’hui. Après le 22 novembre 1989, tout l’éventail des possibles était différent. Avant le Mirage, Las Vegas est le signe du cow-boy, Frank Sinatra, peut-être Elvis, peut-être un combat au Caesars Palace ; après c’est la Tour Eiffel et la montgolfière géante et Céline Dion et Britney Spears.

La nature de l’opulence américaine est de passer de l’élégance au confort. Avant le Mirage, Vegas signifiait des gens relativement bien habillés dans des intérieurs relativement ternes ; après, cela signifie des schlubs dans des décors de films étonnants. La nature du plaisir américain est toujours de passer de l’âge adulte à l’enfance. Avant le Mirage, Vegas parle assez franchement du jeu, de l’alcool et du sexe ; après le Mirage, il dilue son hédonisme en le plaçant à l’intérieur de châteaux fantastiques remplis de cirques et de fontaines et de cosplayers en costumes de Spider-Man qui prendront un selfie avec vous pour 5 $.

Un projet à l’échelle du Mirage se polarise sur sa réussite ou non, et le Mirage a connu un succès fou. Même à l’époque, les rapports sur la façon dont la vision de Wynn changeait l’industrie du jeu avaient tendance à voir le complexe comme un point d’inflexion. Prenez le profil de Wynn du Washington Post en 1996 par Blaine Harden et Anne Swardson. Harden et Swardson décrivent le Mirage comme transformateur de deux manières : d’abord, comme le moment où Wall Street a fait tapis (désolé) sur le jeu ; deuxièmement, de façon connexe, comme le moment où le jeu a véritablement rompu avec le crime organisé. Après le Mirage, écrivent-ils, Wynn a pu financer ses centres de villégiature avec des instruments plus sûrs que les obligations de pacotille – des choses comme des prêts bancaires et des offres d’actions – parce que Wall Street a vendu l’industrie à des investisseurs institutionnels respectables ; en 96, la fondation de l’Université Harvard détenait une participation de 38 millions de dollars dans des sociétés de jeux d’argent.

Wynn avait déjà été accusé d’avoir des liens problématiques avec la foule – une enquête de Scotland Yard en 1982 l’a qualifié de façade pour la famille du crime génois, et une enquête du New Jersey avait surpris le directeur de son casino d’Atlantic City en train de côtoyer “Fat Tony” Salerno, réputé le patron de la famille Genovese, mais maintenant il était innocenté par les régulateurs. À peu près au même moment où Wynn accueillait un rassemblement de gestionnaires de fonds de Wall Street au Mirage pour parler d’investir dans le secteur des casinos, le président de la New Jersey Casino Control Commission a annoncé qu’il n’y avait “tout simplement aucun fondement” à l’allégation selon laquelle Wynn était connecté à la foule. (Wynn lui-même a toujours nié tout lien et a longuement réfuté le rapport de Scotland Yard, qu’il a qualifié d'”erroné, trompeur et faux à tous égards, à l’exception de l’orthographe de mon nom.”)

Las Vegas en tant qu’entreprise légitime, Las Vegas en tant qu’expérience de consommation de luxe, Las Vegas en tant qu’endroit pour manger des repas de classe mondiale et être hypnotisé par des lumières clignotantes et parcourir des costumes à 8 000 $ dans la boutique Kiton du centre commercial du casino de Venise (qui est de parcours conçu autour d’un simulacre de canaux vénitiens) : tout cela commence par le Mirage. Et le vieux Las Vegas, le Vegas de Moe Greene et du scotch on the rocks et des showgirls en plumes d’autruche et Dean Martin en smoking avec la cravate dénouée – cette version de la ville s’estompe à mesure que les lumières du Mirage s’allument. Vegas a hésité au cours des 30 dernières années à savoir s’il voulait être familial ou non. Ce qui n’a pas vacillé, c’est l’éclat que la Mirage a apporté à la ville pour les consommateurs – le sentiment que vous pourriez y aller pour vous sentir spécial, pas seulement pour vous sentir bien.

C’est un drôle d’endroit, ce pays. Ce n’est pas seulement à Las Vegas que la différence entre gagner et perdre a tendance à s’estomper en présence d’argent. Le mirage du Mirage semble devenir de plus en plus grand. Rappelez-vous comment j’ai dit que Michael Milken, le financier du complexe, avait été inculpé pour racket et fraude en valeurs mobilières ? Eh bien, cinq mois après l’ouverture du Mirage, il a plaidé coupable à six des 98 chefs d’accusation initiaux. Il a payé une amende de 600 millions de dollars et a été condamné à 10 ans de prison fédérale. L’affaire était notable en partie parce que le procureur dont l’enquête a attrapé Milken était un avocat new-yorkais intransigeant qui a utilisé la condamnation comme tremplin vers une carrière politique. Il s’appelait Rudy Giuliani.

Giuliani est devenu maire de New York. Milken, qui est sorti de prison après avoir purgé moins de deux ans de sa peine de 10 ans, est resté milliardaire. Le 26 décembre 2000, le Wall Street Journal a rapporté que les deux hommes déjeunaient ensemble à Manhattan. À l’époque, Giuliani faisait pression pour une grâce présidentielle pour Milken, en reconnaissance de ses contributions à la recherche sur le cancer. George W. Bush ne touchera pas à l’affaire, et Barack Obama non plus. Mais 20 ans plus tard, le 18 février 2020, Milken a obtenu sa grâce présidentielle de Donald Trump. Il s’est avéré que le président des États-Unis avait vendu pour près de 700 millions de dollars d’obligations de pacotille à la fin des années 80, argent qu’il a utilisé pour financer la construction du Trump Taj Mahal pendant son séjour dans l’industrie des casinos.