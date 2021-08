Le missile BrahMos sera bientôt fabriqué dans le couloir de défense UP

En outre, 5 000 autres personnes obtiendront un emploi indirect et 10 000 000 personnes trouveront du travail via le centre de production. (Image représentative)

Le « missile BrahMos » à la pointe de la technologie devrait être fabriqué dans le couloir de défense UP. Mardi, une délégation de BrahMos Aerospace dirigée par le PDG et directeur général, le Dr Sudhir Kumar Misra, avait rencontré le ministre en chef Yogi Adityanath de l’Uttar Pradesh (UP). La société a également envoyé une lettre au PDG d’UPEIDA et au secrétaire en chef supplémentaire (domicile) Awanish Awasthi à la recherche d’environ 200 acres de terrain pour le projet dans le couloir de défense UP.

Plus de 500 ingénieurs et techniciens devraient trouver un emploi direct dans le centre de production de BrahMos, qui, selon un communiqué officiel du gouvernement de l’État de l’UP, sera construit en investissant 300 crores de roupies. En outre, 5 000 autres personnes obtiendront un emploi indirect et 10 000 000 personnes trouveront du travail via le centre de production.

Le terrain de la joint-venture indo-russe BrahMos Aerospace devrait être attribué en mode Lucknow et les travaux sur le centre de production devraient démarrer prochainement. Environ 100 missiles BrahMos devraient être construits au centre où la R&D sera également effectuée. Avec BrahMos Production Center sur l’enclume, plusieurs autres sociétés de défense iront vers l’Etat, indique le communiqué.

Selon la note, dans le nœud d’Aligarh, 19 entreprises liées au secteur de la défense se sont vu attribuer des terres, et parmi elles, deux entreprises investissent environ 581 crores de roupies pour fabriquer des drones. Ces entreprises du nœud d’Aligarh contribueront à créer des opportunités d’emploi pour des milliers de personnes en investissant Rs 1245 crore.

Avec les investissements réalisés dans les nœuds de Jhansi, Lucknow et Aligarh, dans le couloir de défense UP, l’État dans le domaine de la fabrication de produits de défense va devenir autonome.

