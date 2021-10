Le missile hypersonique à capacité nucléaire de la Chine suscite la peur des États-Unis – « Aucune idée de comment ils ont fait ça » | Monde | Nouvelles

La capacité spatiale avancée a pris les renseignements américains par surprise. Selon le Financial Times, cinq personnes familières avec le test ont déclaré que l’armée chinoise avait lancé une fusée transportant un véhicule à glissement hypersonique.

Le véhicule a survolé l’espace en orbite basse avant de se diriger vers sa cible.

Cependant, le missile a raté sa cible d’environ deux douzaines de kilomètres, selon trois personnes informées des renseignements.

Deux autres ont fait remarquer que les progrès sur les armes hypersoniques étaient bien plus avancés que ne le pensaient les responsables américains.

Une quatrième personne a déclaré: « Nous n’avons aucune idée de comment ils ont fait cela. »

Fravel, professeur au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré au FT : « Les véhicules à glissement hypersonique. . . voler à des trajectoires plus basses et peut manœuvrer en vol, ce qui les rend difficiles à suivre et à détruire.

Fravel a déclaré qu’il serait « déstabilisant » si la Chine développait et déployait pleinement une telle arme à l’avenir.

Cependant, il a suggéré qu’un test ne signifiait pas nécessairement que Pékin déploierait la capacité.

Les commentaires sur le dernier test militaire de la Chine interviennent dans un contexte de tensions et d’activités militaires croissantes autour de Taïwan.

Frank Kendall, secrétaire de l’armée de l’air américaine, a suggéré que la Chine développait une nouvelle arme. Il a déclaré que la Chine avait fait d’énormes progrès, y compris le « potentiel de grèves mondiales. . . depuis l’espace. »

Il n’a pas donné de détails exacts, mais en a déduit que la Chine développait quelque chose qui s’apparentait au « système de bombardement orbital fractionné ».