Le Mississippi contraint d’avertir les résidents de ne pas prendre de médicaments pour le bétail pour COVID-19 ⋆ 10z viral

Un nombre croissant de personnes, en particulier dans le sud des États-Unis, se soignent avec un médicament appelé ivermectine pour traiter ou prévenir le COVID-19. L’ivermectine est utilisée chez l’homme et le bétail pour traiter les infections parasitaires par les vers et n’est pas approuvée pour une utilisation contre le coronavirus.

En mars dernier, la Food and Drug Administration des États-Unis a averti que l’utilisation non autorisée d’ivermectine peut être mortelle :

La FDA n’a pas approuvé l’ivermectine pour une utilisation dans le traitement ou la prévention du COVID-19 chez l’homme. Les comprimés d’ivermectine sont approuvés à des doses très spécifiques pour certains vers parasites, et il existe des formulations topiques (sur la peau) pour les poux de tête et les affections cutanées comme la rosacée. L’ivermectine n’est pas un antiviral (un médicament pour traiter les virus).

La prise de fortes doses de ce médicament est dangereuse et peut causer de graves dommages.

Si vous avez une ordonnance d’ivermectine pour une utilisation approuvée par la FDA, obtenez-la auprès d’une source légitime et prenez-la exactement comme prescrit.

N’utilisez jamais de médicaments destinés aux animaux sur vous-même. Les préparations d’ivermectine pour les animaux sont très différentes de celles approuvées pour les humains.

Une mauvaise administration d’ivermectine a inondé le centre antipoison du Mississippi de rapports frénétiques d’empoisonnements, ajoutant à la pression déjà énorme exercée sur les travailleurs de la santé et les services d’urgence alors que la variante Delta remplit les lits dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs.

Le Mississippi a le deuxième taux de vaccination le plus bas du pays. Mais l’aspect le plus troublant de ce développement époustouflant est que les personnes qui s’opposent le plus farouchement aux vaccins – affirmant souvent qu’elles refusent de mettre dans leur corps tout ce qui n’est pas approuvé par la FDA – expérimentent des médicaments conçus pour les animaux de ferme. .

Vendredi, le ministère de la Santé du Mississippi a envoyé une lettre au Health Alert Network de l’État décrivant le problème et réitérant les dangers de prendre un médicament conçu pour la consommation humaine :

Le Mississippi Poison Control Center a reçu un nombre croissant d’appels de personnes potentiellement exposées à l’ivermectine prises pour traiter ou prévenir l’infection au COVID-19.

Au moins 70 % des appels récents étaient liés à l’ingestion de bétail ou de formulations animales d’ivermectine achetées dans des centres d’approvisionnement en bétail.

85% des appelants présentaient des symptômes légers, mais une personne a été invitée à demander une évaluation plus approfondie en raison de la quantité d’ivermectine qui aurait été ingérée.

Aucune hospitalisation due à la toxicité de l’ivermectine n’a été directement signalée au Mississippi Poison Control Center ou au Mississippi State Department of Health.

Il existe des utilisations approuvées de l’ivermectine chez les humains et les animaux. Les patients doivent être informés de ne pas prendre de médicaments destinés à traiter les animaux et doivent être informés de ne prendre que l’ivermectine tel que prescrit par leur médecin.

Les médicaments vétérinaires sont très concentrés pour les grands animaux et peuvent être très toxiques pour les humains. Certains des symptômes associés à la toxicité de l’ivermectine comprennent une éruption cutanée, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des troubles neurologiques et une hépatite potentiellement grave nécessitant une hospitalisation.

Il n’y a tout simplement aucun moyen de le dire : nous avons une épidémie de stupidité et de comportements égoïstes imprudents dans ce pays qui prolonge la pandémie et met en danger le bien-être de tous. Cela est aggravé par les messages trompeurs émanant de gouverneurs républicains comme Ron “Death Santis” DeSantis de Floride et Greg Abbott du Texas, qui ont tous deux été vaccinés. Cette semaine, Abbott a été testé positif pour un cas révolutionnaire après avoir assisté à un événement sans masque avec plus de 600 invités. Pourtant, presque quotidiennement, ils découragent le port de masques et sèment le doute dans la tête de leurs électeurs sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins COVID-19 sous couvert de liberté, de choix et d’autonomie corporelle – peu importe qu’ils n’appliquent pas la même chose. raisonnement à l’avortement.

Ainsi, sans surprise, la Floride et le Texas sont devenus des points chauds COVID tandis que les enfants – pour lesquels les vaccins ne sont pas disponibles – sont parqués dans des salles de classe bondées pour commencer la nouvelle année scolaire. Malgré le potentiel évident d’une propagation encore plus rapide du SRAS-COV-2, DeSantis et Abbott ont tenté de rendre les mandats de masques scolaires illégaux, quelles que soient les conséquences sur la santé humaine et économique.

Quand cette folie prendra-t-elle fin ?

