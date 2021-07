Le Mississippi exhorte la Cour suprême à annuler Roe v. Wade ⋆ 10z viral

La procureure générale du Mississippi, Lynn Fitch, a appelé jeudi la Cour suprême à défendre le droit des États à adopter des lois protégeant « la vie et la santé des femmes », exhortant la cour à annuler l’affaire historique de l’avortement Roe v. Wade.

Le procureur général a déposé un mémoire dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que le tribunal entendra à partir d’octobre, qualifiant Roe de « extrêmement faux » et appelant la Cour suprême à maintenir l’interdiction du Mississippi sur les avortements après 15 semaines.

Le problème est de savoir si toutes les interdictions de pré-viabilité des avortements sont inconstitutionnelles

La procureure générale du Mississippi, Lynn Fitch, a appelé jeudi la Cour suprême à défendre le droit des États à adopter des lois protégeant « la vie et la santé des femmes », exhortant la cour à annuler l’affaire historique de l’avortement Roe v. Wade.

Le procureur général a déposé un mémoire dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que le tribunal entendra à partir d’octobre, qualifiant Roe de « extrêmement faux » et appelant la Cour suprême à maintenir l’interdiction du Mississippi sur les avortements après 15 semaines.

Dobbs sera la première grande affaire d’avortement à laquelle participent les trois juges nommés par l’ancien président Donald Trump à la Cour suprême, y compris la juge Amy Coney Barrett, qui a obtenu un siège au tribunal après un processus de confirmation litigieux en octobre.

Le problème est de savoir si toutes les interdictions de préviabilité des avortements sont inconstitutionnelles.

“Il y a ceux qui voudraient croire que Roe v. Wade a réglé la question de l’avortement une fois pour toutes”, a déclaré Fitch dans un communiqué. “Mais tout ce qu’il a fait a été d’établir un régime de règles spéciales pour la jurisprudence sur l’avortement qui a laissé ces affaires en décalage avec d’autres décisions de la Cour et les principes de droit neutres appliqués par la Cour.”

« En conséquence, les législatures des États et les personnes qu’elles représentent ont manqué de clarté dans l’adoption de lois visant à protéger les intérêts publics légitimes, et des repères artificiels ont retardé un débat public important sur la façon dont nous, en tant que société, prenons soin de la dignité des femmes et de leur enfants », a poursuivi Fitch. « Il est temps que la Cour règle ce droit et renvoie ce débat politique aux branches politiques du gouvernement. »

Le mémoire soutient que beaucoup de choses ont changé au cours des près de 50 ans depuis Roe v. Wade, y compris la compréhension scientifique du moment où un bébé à naître est viable en dehors de l’utérus.

Un bébé à naître est considéré comme viable à 24 semaines, bien qu’une intervention médicale et un séjour à l’USIN soient généralement nécessaires si tôt. Les bébés nés avant 23 semaines ont un taux de survie d’environ 5% à 6%, et l’analyse des experts médicaux de l’Institut Charlotte Lozier a révélé que les bébés à naître peuvent ressentir de la douleur dès 12 semaines.

“Les législatures devraient être en mesure de répondre à ces avancées, ce qu’elles ne peuvent pas faire face à des précédents imparfaits qui sont ancrés dans des visions dépassées de la vie et de la santé depuis des décennies”, a déclaré le mémoire.

“Beaucoup de choses ont changé en cinq décennies”, a déclaré Fitch dans un communiqué. « En 1973, il y avait peu de soutien pour les femmes qui voulaient une vie de famille bien remplie et une carrière réussie. Les congés maternité étaient rares. Le congé de paternité était inconnu. L’étalon-or pour la réussite professionnelle était un 9 à 5 avec un coin bureau. La flexibilité de l’économie des concerts était un conte de fées.

« Au cours de ces cinquante dernières années », a-t-elle poursuivi, « les femmes ont tracé leur propre chemin vers un meilleur équilibre pour réussir dans leur vie professionnelle et personnelle. En renvoyant la question de la politique d’avortement aux législatures des États, nous permettons un débat rabougri sur la façon dont nous aidons les femmes à s’épanouir. Il est temps que la Cour lâche prise sur cet important débat. »

La présidente du Center for Reproductive Rights, Nancy Northup, a condamné cette décision, déclarant dans un communiqué que le mémoire de Fitch “révèle la stratégie extrême et régressive, non seulement de cette loi, mais de l’avalanche d’interdictions et de restrictions d’avortement qui sont adoptées à travers le pays”.

“L’autre partie ne cache même plus son véritable objectif”, a tweeté la National Abortion Rights Action League. « Ils veulent renverser Roe, et maintenant ils le disent explicitement. Notre liberté la plus fondamentale est en jeu.

Les groupes pro-vie n’ont pas tardé à faire l’éloge du dossier de Fitch, notant, comme l’a déclaré la présidente et PDG d’Americans United for Life, Catherine Glenn Foster, dans un communiqué, que « les États et le peuple devraient trancher la question controversée et hautement politisée de l’avortement, pas une majorité. de neuf juges non élus à la Cour suprême.

Il suffit de lire le mémoire d’AG Fitch dans l’affaire d’avortement tardif de Dobbs. Cela montre clairement que la jurisprudence SCOTUS sur l’avortement est désespérément inapplicable et sans fondement dans l’histoire ou les faits. Il est grand temps que la Cour suprême laisse le débat sur l’avortement avancer démocratiquement. – MarjorieDannenfelser (@marjoriesba) 22 juillet 2021

« Les millions de vies précieuses perdues sur la base de la fausse prémisse d’un droit constitutionnel à l’avortement sont indéniables. Il est maintenant temps pour Roe de rejoindre Dred Scott v. Sanford dans la poubelle de l’histoire à laquelle il appartient », a déclaré Foster.

La présidente de March for Life, Jeanne Mancini, a également déclaré dans un communiqué que le mémoire indiquait clairement que “la mise à jour de la jurisprudence américaine sur l’avortement est nécessaire et attendue depuis longtemps”.

« Limiter les horribles avortements tardifs est compatissant et populaire », a déclaré Mancini, « et la norme dans les pays qui ont permis à leurs lois de rattraper la science. Malheureusement, à l’heure actuelle, les États-Unis sont l’un des sept pays – dont la Corée du Nord et la Chine – qui autorisent l’avortement électif après 20 semaines de grossesse. »

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]