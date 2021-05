Le Mississippi se rend à la Haute Cour ⋆ .

La Cour suprême entendra cet automne une affaire du Mississippi qui interdit la plupart des avortements après 15 semaines, sauf dans les cas de viol où le crime a été signalé à la police, ou la vie de la mère est en danger.

Les tribunaux inférieurs ont rejeté la loi comme inconstitutionnelle en raison du précédent établi par Roe c.Wade en 1973 et réaffirmé et élargi dans les décisions ultérieures, alors même que le lobby de l’avortement a continué à insister pour que la procédure soit légale à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

Les pro-vie sont encouragés en raison des trois juges nommés par l’ancien président Donald Trump, qui sont tous catholiques et une, Amy Coney Barrett, qui a fait des déclarations publiques sur son opposition à l’avortement. Barrett a également déclaré qu’elle ne laisserait pas ses opinions personnelles affecter son interprétation de la loi. Surveillez la gauche et ses alliés médiatiques pour commencer à faire pression sur les juges par le biais d’histoires télévisées, d’éditoriaux et de chroniques unilatérales sur la façon dont les restrictions mèneront à des «avortements en coulisse». Ils se sont comportés de la même manière sur cette question et sur d’autres, favorisées par la gauche.

Même certains partisans du droit à l’avortement pensent que la décision était fondée sur une mauvaise loi. Comme l’a noté le Washington Examiner: «Ruth Bader Ginsburg (un partisan de l’avortement) a qualifié la décision de« militantisme judiciaire autoritaire ». Laurence Tribe a écrit «derrière son propre écran de fumée verbal, le jugement de fond sur lequel il repose est introuvable». L’ancien employé de Harry Blackmun, Edward Lazarus, a écrit ‘[A]C’est une question d’interprétation constitutionnelle, même la plupart des jurisprudes libérales – si vous administrez du sérum de vérité – vous diront que c’est fondamentalement indéfendable.

L’avortement a contribué à l’environnement caustique dans lequel nous vivons maintenant. Les gens s’entretuent tous les soirs dans les rues des grandes villes. Les bâtiments sont incendiés et les émeutes deviennent un comportement de plus en plus «normal». Un article du Wall Street Journal prédit que nous sommes confrontés à un été de «troubles».

Ce manque de respect pour la vie humaine, la loi, l’ordre et la moralité s’est étendu à des pressions à l’autre extrémité de la vie avec des lois sur le suicide assisté dans certains États et, comme nous l’avons vu avec COVID-19, un manque d’inquiétude pour les personnes âgées dans les maisons de retraite.

Selon le Guttmacher Institute, qui suit le nombre d’avortements aux États-Unis, plus de 62 millions d’avortements ont été pratiqués depuis 1973. Guttmacher reconnaît que le chiffre peut être inférieur au nombre réel. Les femmes noires ont subi «des avortements provoqués à un taux près de quatre fois supérieur à celui des femmes blanches pendant au moins trois décennies». On pourrait penser que si la vie des Noirs est importante, ce sont les plus faibles et les plus vulnérables qui importent le plus. Pensez au potentiel de ces vies perdues.

Alors que le nombre d’avortements a diminué ces dernières années pour plusieurs raisons, y compris les services gratuits des centres de grossesse de crise, qui s’efforcent de dissuader les femmes de se faire avorter (Planned Parenthood charge pour la procédure), toute vie innocente perdue en est une. trop.

La plus grande question philosophique – voire théologique – est la suivante: l’avortement est-il la cause de notre culture de plus en plus décadente, ou un reflet de celle-ci? Étant donné le bouleversement sociétal, je suis enclin à croire qu’il est le reflet de nos esprits égocentriques et dépravés, avec la perte d’une moralité partagée. Nous sommes maintenant principalement nos propres «dieux», décidant subjectivement le bien du mal, si nous croyons toujours et pouvons défendre intellectuellement les concepts qui existent encore.

En soi, le désir parmi les pro-vie d’une décision positive de la Cour suprême dans l’affaire du Mississippi ne peut pas inverser notre déclin national, mais cela pourrait être un pas dans la bonne direction.