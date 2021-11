Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, a déposé vendredi une plainte contre la ville de Moscow Mills pour violation des lois de l’État interdisant les quotas de contraventions.

« Les Missouriens ne devraient pas être traités comme des vaches à lait pour remplir les coffres municipaux », a déclaré Schmitt dans un communiqué annonçant la poursuite. « Quand j’étais au Sénat de l’État, j’ai dirigé les efforts pour faire adopter le projet de loi 5 du Sénat afin de garantir que les citoyens ne soient pas traités comme des distributeurs automatiques de billets et de mettre fin à la pratique de la taxation par citation. Maintenant, en tant que procureur général du Missouri, on me fait confiance pour faire appliquer ces lois. Exiger des hommes et des femmes courageux des forces de l’ordre qu’ils se concentrent sur la génération de revenus municipaux plutôt que sur la sécurité publique est contraire à la loi. »

La poursuite de 10 pages, déposée devant la 45e Judicial Circuit Court du comté de Lincoln, demande une injonction préliminaire et permanente interdisant à Moscow Mills d’appliquer un quota de contraventions. La ville de 2 500 est d’environ 3,1 miles carrés. La US Highway 61 à quatre voies traverse la ville, à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Saint-Louis.

Une loi du Missouri de 2016 interdit d’ordonner ou de suggérer à un employé d’une subdivision politique d’émettre un certain nombre de contraventions au trafic sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle ou autre. Il interdit également tout autre quota ou exigence pour l’employé d’augmenter le nombre d’avis de circulation qu’il émet actuellement. L’infraction est un délit de classe A. La loi faisait partie d’un effort législatif visant à modifier les lois municipales et le maintien de l’ordre après les manifestations de Ferguson en 2014.

Le procès indique que la ville de Moscou Mills et son service de police ont créé un « agent de contrôle de la circulation » en 2013. La pétition indique qu’il a été créé en tant que poste bénévole et est devenu plus tard un poste à temps partiel « en supposant qu’il paierait pour son propre compte salaire avec revenus de citation de billets.

Le chef Terry Foster, dans sa 14e année au service de police de Moscou Mills, a donné des instructions à l’agent de la circulation pour qu’il rédige au moins 10 citations par jour et aux autres agents pour rédiger au moins cinq contraventions par mois, selon la poursuite. Il a également déclaré que Foster avait demandé à l’agent de la circulation d’écrire 160 citations par mois, à l’exclusion de décembre et janvier, afin d’obtenir chaque année 160 000 $ de revenus de citations devant les tribunaux.

Le budget de Moscow Mills 2021 montrait un budget de 160 000 $ en recettes d’amendes judiciaires, soit 14 % des recettes totales de la ville. Le document budgétaire montrait également des revenus d’amendes judiciaires de 124 306,90 $ en 2018 et de 154 507,50 $ en 2019, soit environ 13 % des revenus totaux de la ville. Les revenus des amendes des tribunaux se sont élevés à 105 324 $ au cours des 10 premiers mois de 2020, soit environ 10 % de ses revenus. Le site Internet de Moscow Mills nomme sept officiers actuellement dans ses forces de police.

Le costume réclame Foster :

a dit aux employés qu’ils étaient en retard sur leur nombre de citations et qu’ils devaient émettre plus de citations ; a découragé la pratique consistant à donner des avertissements pour les infractions au code de la route et a déclaré : « les avertissements ne nous aident pas ; et des emplois perdus ; réprimandés et menacés de licencier des agents pour avoir omis de produire plus de citations de trafic.

La pétition affirme qu’un officier a informé Foster des lois du Missouri interdisant les quotas de contraventions et que le manuel de politique du département faisait référence aux lois.

Foster a fait pression sur les officiers supérieurs pour qu’ils entraînent les nouveaux officiers à émettre un certain nombre de citations de trafic « pour lui fournir des défenses juridiques potentielles si son système de quotas devait un jour être exposé parce qu’il pense que la loi du Missouri l’empêche d’encourager une telle action lui-même », selon le combinaison. Foster aurait discuté des implications de la violation de la loi sur les quotas de contraventions avec les dirigeants de la ville et a été rassuré qu’il n’y aurait aucune répercussion sur son emploi s’il était reconnu coupable d’avoir enfreint les statuts.

La poursuite allègue qu’un officier a approché le maire de Moscou Mills, Patrick Flannigan, pour discuter de ses préoccupations concernant le quota de billets. La pétition indique que Foster a appris que l’officier a rencontré Flannigan, le chef a déclaré: « d’une manière ou d’une autre, [this officer] est [explicative] disparu. »

Deux semaines plus tard, la pétition indique que Foster a mis fin à l’emploi de l’officier.

La page Facebook de Moscow Mills a déclaré que Foster est titulaire d’une licence et d’une maîtrise en administration de la justice pénale de l’Université de Lindenwood. Il est premier vice-président de l’Association des chefs de police du Missouri.

En plus de demander une réparation préliminaire et une fin permanente à la pratique de la ville en la matière, la poursuite demande des frais de justice et des honoraires d’avocat raisonnables encourus et une réparation supplémentaire que ce tribunal juge juste et appropriée.

Les messages téléphoniques et électroniques à Foster et Flannigan vendredi n’ont pas été immédiatement renvoyés.

« Nous ne pouvons pas atteindre notre plein potentiel sans le soutien et la confiance de notre communauté », a écrit Foster dans une lettre sur la page Web du département. «Ce n’est qu’avec ce soutien que nous sommes en mesure de fournir le meilleur service possible compte tenu des ressources disponibles tout en étant de bons intendants des fonds publics qui nous permettent d’exister.»