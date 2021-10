La Missouri School Boards Association a retiré son adhésion à la National School Boards Association cette semaine après que la NSBA « a démontré qu’elle ne s’aligne pas actuellement sur les principes directeurs de la MSBA en matière de gouvernance locale » lorsqu’elle a demandé à l’administration Biden d’utiliser des tactiques d’intervention fédérales pour faire taire les parents qui veulent tenir les conseils scolaires responsables.

« Nous pensons également qu’aucun membre du conseil scolaire ou éducateur ne devrait jamais avoir à subir des menaces de violence ou d’actes d’intimidation contre lui-même ou sa famille pour avoir pris ces décisions difficiles », a déclaré la directrice générale de MSBA, Melissa Randol, dans un communiqué. «Cependant, tenter de résoudre ce problème avec une intervention fédérale ne devrait pas être la première étape dans la plupart des cas, et est contraire à notre longue tradition de contrôle local. De plus, l’utilisation de termes incendiaires dans la lettre de la NSBA n’est pas un modèle pour promouvoir une plus grande civilité et un plus grand respect pour le processus démocratique.

Randol a également noté que « la NSBA a encore beaucoup de travail à faire, à la fois pour mettre en œuvre des processus et des procédures pour prévenir des problèmes similaires à l’avenir, ainsi que pour réparer leurs relations fracturées ».

Le Missouri Times a rapporté que le chef de la majorité du Sénat de l’État, Caleb Rowden, avait déjà fait pression sur la MSBA pour qu’elle précise si elle soutenait la lettre de la NSBA.

« Les parents du Missouri méritent de savoir qui se bat pour eux et qui se bat contre eux », a déclaré Rowden dans une lettre. « Et pour être clair, la violence n’est jamais acceptable. Mais tenter de manière générique de classer les manifestations de quelque nature que ce soit comme « terrorisme domestique » est une tentative manifeste de retirer les droits du Premier amendement de ceux qui ne sont pas d’accord avec vous. C’est inacceptable et anti-américain.

Le Missouri se joint aux associations de conseils scolaires d’au moins 21 États pour condamner la NSBA après qu’ils n’ont pas été consultés sur la lettre de demande de «terrorisme domestique» à l’administration Biden. L’Ohio School Boards Association a également voté pour quitter la NSBA cette semaine, « à la suite de la récente lettre de la NSBA au président Joe Biden demandant une intervention fédérale lors des réunions des commissions scolaires locales », ce que le PDG de l’association de l’Ohio, Rick Lewis, a confirmé dans un communiqué.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

Lien source