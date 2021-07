Le MIT a prédit que la société s’effondrerait ce siècle, et nous faisons de notre mieux pour y arriver

Une sombre étude du MIT de 1972 a prédit que la société s’effondrerait d’ici le milieu du 21e siècle, suscitant des critiques et générant des débats. Il s’avère que l’étude était juste sur l’argent, et nous, en tant que collectif, sommes en effet sur la bonne voie pour un tel scénario futur. Un nouvel article a revisité l’étude du MIT et a constaté que l’effondrement de la société est bel et bien sur la table. Nous pouvons encore changer, et l’avenir n’est pas définitif. Même dans le pire des cas, l’humanité ne cessera pas d’exister d’ici 2040. Mais le monde pourrait traverser des temps plus difficiles si la prédiction se réalise.

L’étude controversée sur l’effondrement de la société du MIT

Publiée par le Club de Rome, l’étude de 1972 proposait un modèle de dynamique des systèmes identifiant les « limites de la croissance » (LtG). Des facteurs tels que la surexploitation alimenteraient l’effondrement, qui, selon le MIT, pourrait se produire au cours du 21e siècle.

Les chercheurs du MIT ont reçu de nombreuses critiques à l’époque, rapporte Vice. Mais un nouveau document d’un directeur principal de KPMG indique maintenant que le scénario identifié par le MIT est toujours plausible.

Gaya Herrington est responsable de l’analyse de la durabilité et du système dynamique chez KPMG aux États-Unis. Elle a examiné l’étude du MIT dans le cadre de sa thèse de maîtrise à Harvard. L’étude n’est pas directement liée à l’un des quatre grands cabinets comptables au monde. Reste que l’étude est publiée sur le site de KPMG, mais aussi dans l’édition de novembre 2020 du Yale Journal of Industrial Ecology.

Quand la croissance n’est plus possible

“Compte tenu de la perspective peu attrayante d’effondrement, j’étais curieux de voir quels scénarios s’alignaient le plus étroitement sur les données empiriques aujourd’hui”, a expliqué l’auteur sur le site Web de KPMG. « Après tout, le livre qui présentait ce modèle mondial était un best-seller dans les années 70, et à l’heure actuelle, nous aurions plusieurs décennies de données empiriques qui rendraient une comparaison significative. Mais à ma grande surprise, je n’ai pas pu trouver de tentatives récentes pour cela. J’ai donc décidé de le faire moi-même.

Herrington a examiné les données de 10 variables clés pour étudier la prédiction de l’effondrement de la société du MIT. Elle a analysé la population, les taux de fécondité, les taux de mortalité, la production industrielle, la production alimentaire, les services, les ressources non renouvelables, la pollution persistante, le bien-être humain et l’empreinte écologique. Ses données ont identifié deux scénarios probables pour les années à venir : « BAU2 » (business-as-usual) et « CT » (technologie globale).

« Les scénarios BAU2 et CT montrent un arrêt de la croissance d’ici une dizaine d’années », conclut l’étude. « Les deux scénarios indiquent donc qu’il n’est pas possible de poursuivre le statu quo, c’est-à-dire de poursuivre une croissance continue. Même lorsqu’il est associé à un développement et à une adoption technologiques sans précédent, le statu quo, tel que modélisé par LtG, entraînerait inévitablement une baisse du capital industriel, de la production agricole et des niveaux de bien-être au cours de ce siècle. »

L’effondrement de la société n’est pas la fin

L’effondrement de la société sonne comme une condamnation à mort pour l’humanité, mais ce n’est pas le cas. “La croissance économique et industrielle s’arrêtera, puis déclinera, ce qui nuira à la production alimentaire et au niveau de vie… En termes de calendrier, le scénario BAU2 montre une forte baisse vers 2040”, a-t-elle déclaré à Motherboard.

Le scénario CT entraînerait toujours un déclin économique vers la même date, mais pas semblable à un effondrement sociétal.

Il existe également un scénario appelé monde stabilisé (SW) qui empêcherait le sombre résultat du MIT. Mais c’est le moins probable sur la base des dernières données empiriques.

L’humanité pourrait suivre une voie durable qui empêcherait l’effondrement de la société. La croissance économique verrait toujours de légères baisses dans le sud-ouest, mais ce ne serait pas aussi grave que le statu quo.

Le problème est que la société a environ 10 ans pour prendre des décisions qui changeraient de cap. Un scénario mondial stabilisé pourrait remplacer l’effondrement sociétal prédit par le MIT. Mis à part les modèles de recherche, le temps nous dira si la prédiction du MIT de 1972 sur l’effondrement imminent de la société se réalisera.

