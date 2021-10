Le MIT développe le tissu que nous porterons tous à l’avenir

16/10/2021 à 13:01 CEST

La production textile est peut-être l’une des technologies les plus anciennes connues de l’homme, mais il n’a pas été facile d’adapter les avancées de l’ère de l’information à nos vêtements. Il y a des projets, comme Jacquard, de Google, mais ils n’ont pas eu de succès jusqu’à présent.

Pas que ça s’arrête une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et de Suède. Ils ont créé une fibre intelligente capable de détecter et de répondre au mouvement de son utilisateur. Nommé OmniFiber, le tissu robotique doux comporte un canal central creux qui permet à un semi-fluide de le traverser. A l’aide d’air comprimé, les fibres peuvent être pliées, étirées, bouclées et pressées selon les besoins. C’est quelque chose qui leur permet de fournir un retour tactile en temps réel, ce qui les rend semblables à un muscle artificiel.

Les fibres musculaires artificielles ne sont pas une idée nouvelle ; d’autres équipes de recherche du MIT ont abordé la technologie à leur manière. Cependant, ce qui rend l’OmniFiber remarquable, c’est qu’il n’a pas besoin de chaleur pour changer de forme. Cela le rend plus pratique car la surchauffe de la peau n’est pas un problème. Aussi a d’autres avantages. Le tissu peut être fabriqué à partir de matériaux relativement peu coûteux et les fibres ne nécessitent pas de processus de tissage délicat.