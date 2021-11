Le MixtapE ! Présente Adele, Jennifer Lopez et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores (et si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants , trop). Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ?

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

bonjour c’est nouveau Adèle vous cherchez?

Après avoir attendu si patiemment, les fans de musique peuvent enfin écouter 30, le nouvel album d’une véritable superstar mondiale. Annoncé par la critique comme le meilleur album d’Adele à ce jour, 30 comprend le single à succès « Easy on Me » ainsi que « I Drink Wine » et « Love Is a Game ».

« C’était un tour, alors j’ai levé les bras en l’air et j’ai crié! » Adele a écrit sur Instagram alors qu’elle célébrait le jour de la sortie de l’album le 19 novembre. « Je vous aime tous. »