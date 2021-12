Le MixtapE ! Présente Adele, Taylor Swift et la meilleure musique de 2021

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores (et si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants , trop). Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ?

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE ! et une édition spéciale de fin d’année avec le meilleur de 2021.

Réduire les meilleures chansons d’une année entière ? C’est plus facile à dire qu’à faire !

Il suffit de demander aux plus grands DJ de radio du pays qui ont passé les 12 derniers mois à regarder les charts, à interviewer des musiciens et à jouer hit après hit pour des millions d’auditeurs.

« Carly Pearce est certainement quelqu’un que vous devriez regarder « , animateur de radio Go Country 105 Tim Hurley partagé avec E! Des nouvelles. « Carly a remporté le prix CMA de chanteuse de l’année et a également été intronisée au Grand Ole Opry. Elle a eu une année formidable et ce n’est que le début pour elle. »