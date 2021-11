Le MixtapE ! Présente Blake Shelton, Travis Scott et d’autres nouvelles musiques

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores (et si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants , trop). Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ?

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

Fans de musique country, vous avez des chansons à ajouter à votre liste de lecture dès que possible !

Le vendredi 5 novembre, Blake Shelton, Thomas Rhett, Russell Dickerson et LOCASH ne sont que quelques-uns des artistes qui ont ravi les fans avec une toute nouvelle musique. Et à quelques jours des CMA Awards 2021, ce ne devrait peut-être pas être la plus grande surprise que les plus grands artistes de la musique country aient de nouveaux airs à partager.

Pour Blake, sa nouvelle chanson « We Can Reach the Stars » est décrite comme une « bonne vieille chanson d’amour country » inspirée de sa relation avec Gwen Stefani.