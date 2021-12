Le MixtapE ! Présente des brindilles FKA, Gucci Mane et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores (et si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants , trop). Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ?

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

Une année de nouvelle musique inoubliable n’est pas encore terminée.

Avec seulement quelques semaines avant de dire au revoir à 2021, certains peuvent supposer que les chanteurs et les auteurs-compositeurs ont fini de sortir des tubes pour l’année. Comme nous l’avons appris en ce New Music Friday, ce n’est tout simplement pas le cas.

Gucci Mane a décidé de célébrer la saison à sa manière en sortant un album de vacances de 17 titres. Avec des collaborations avec Dj a choisi, Hotboy nous et d’autres artistes, l’album ravira à coup sûr les fans qui parcourent la ville pour trouver ces derniers cadeaux.