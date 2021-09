Le MixtapE ! Présente Drake, Little Mix, ABBA et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores. Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ? Il y a juste trop de bonnes choses ! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants aussi.)

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

L’un des tweets viraux de cette semaine dit tout : “ne m’envoie pas de texto salope, j’écoute canard. ”

Le rappeur, 34 ans, a sorti son très attendu sixième album studio, plus de trois ans après Scorpion. Il semble avoir demandé des faveurs à tous ceux qui sont dans le monde de la musique : les 21 chansons de Certified Lover Boy incluent des collaborations avec Jay Z, Travis Scott, Futur, Jeune voyou, 21 Sauvage, Lil Wayne, Kid Cudi, Projet Pat, Petit bébé, Petit dur, Donner sur et Termes.

Comme si cela ne suffisait pas à nous occuper tout le week-end, Charli xcx, Petit mélange et Victoria Monet donnez-nous les confitures de filles dont nous avions besoin ce week-end de la fête du travail.