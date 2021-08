Le MixtapE ! Présente Halsey, Kendrick Lamar et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores. Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ? Il y a juste trop de bonnes choses ! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants aussi.)

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

Halsey a réussi à nous convaincre qu’elle n’est pas une femme, c’est un dieu. Son quatrième album studio, If I Can’t Have Love, I Want Power, a entraîné les fans dans un monde mystique à la fois sombre (à la Cruella) et gothique (à la Sleeping Beauty), avec Halsey comme maître.

Le magicien de 26 ans a choisi de ne sortir aucun single, laissant la pochette de l’album (qui rappelle Madonna and Child) faire allusion à la façon dont leur propre voyage de maternité a inspiré ses paroles et ses textures puissantes. Bébé Braise est née en juillet et est déjà devenue la muse la plus puissante de Halsey.

En plus de son album magistral avec Ongles de neuf pouces, plusieurs chansons tant attendues ont fait leurs débuts, y compris de la nouvelle musique de Kendrick Lamar, Kacey Musgraves, Une république et plus.