Le MixtapE ! Présente Kane Brown, HER et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores. Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ? Il y a juste trop de bonnes choses ! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants aussi.)

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

Laissez-le Marron Kane et SA pour nous convaincre non seulement qu’il est possible de faire une collab country et R&B — mais aussi que ça marche si bien ? Les génies de la musique se sont réunis cette semaine pour montrer exactement pourquoi ils sont “Bénis et libres”, avec une chanson pensive sur la reconnaissance “tant que mon cœur bat encore”.

Mais si vous voulez quelque chose d’encore plus ancré dans le genre country, Brandi CarlileLe septième album de va être votre jam du week-end.

Ensuite, nous élargissons nos horizons avec d’excellents nouveaux numéros de Mahalia, Royal d’août, Calum scott et Années et années.