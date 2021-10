Le MixtapE ! Présente Khalid, Sebastián Yatra et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Le vendredi 22 octobre, Khalid a finalement donné à ses abonnés un aperçu des nouveaux morceaux sur lesquels il travaille pour son EP et son album avec le titre « Present ».

« J’ai l’impression qu’au cours des deux dernières années face à la pandémie, j’ai dû beaucoup vivre avec moi-même pour la première fois. Aucune distraction, aucun de mes amis, pas même mon métier, mon travail », a expliqué Khalid sur Apple Music 1 en réfléchissant à sa musique à venir. « Donc, j’ai vraiment l’impression d’avoir pris le temps de me concentrer sur ce que je veux faire et de faire la musique que je veux faire. »