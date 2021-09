Le MixtapE ! Présente LISA, Chlöe, Troye Sivan et d’autres nouveaux incontournables de la musique

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores. Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ? Il y a juste trop de bonnes choses ! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants aussi.)

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

Cette semaine, deux superstars de bonne foi sont allées en solo.

ROSE NOIR‘s LISA est sous le feu des projecteurs avec ses débuts en solo, et la sœur aînée de Chloe x Halle sort son premier single solo. Leurs vidéos musicales montrent leurs mouvements les plus chauds et leur mode la plus fraîche, suggérant que ces triples menaces ne font que commencer.

Plus, Kacey Musgraves« Le cinquième album studio est ici dans toute sa splendeur navrante. Ajouter le dernier de Sabrina menuisier, Blake rose et Troye Sivan, et vous devez supprimer la liste de lecture.