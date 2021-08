Le MixtapE ! Présente Lorde, Shawn Mendes et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores. Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ? Il y a juste trop de bonnes choses ! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants aussi.)

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

C’est le moment idéal pour être mélodramatique, car Lorde a laissé la lumière briller sur nous tous avec son troisième album studio. Le Solar Power rêveur et teinté de jaune montre un côté frais et aérien de la chanteuse “Pure Heroine” qui mérite une écoute tout au long.

Shawn Mendes semble également exploiter l’énergie solaire de cette saison dans son numéro romantique avec Tainy, “Summer of Love”, qui a beaucoup de références discrètes à la petite amie Camila Cabello. François Dillon et Bow Anderson gardez les bonnes vibrations dans le sain “Reaching Out”.