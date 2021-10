Le MixtapE ! Présente Macklemore, Camila Cabello et d’autres nouvelles musiques

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores (et si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants , trop). Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ?

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

TGIF, mélomanes !

Nous sommes arrivés au jour spécial de la semaine où les artistes nous surprennent avec de nouveaux sons et le 29 octobre, il sera difficile de ne pas danser.

L’un de nos meilleurs choix pour la semaine doit être Tours de Myke, Camila Cabello et Tainy faire équipe sur une nouvelle chanson, qui comporte plus que quelques paroles accrocheuses. Comme Camila le chante, « Je me sens un peu puissante, oui, oui, oui / Vas-y et mords-moi, rah, rah, rah. »