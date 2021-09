Le MixtapE ! Présente Maluma, Natti Natasha et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores. Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ? Il y a juste trop de bonnes choses ! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants aussi.)

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

Plus comme : Bienvenue à l’after-party des Billboard Latin Music Awards.

Nous sommes au sommet depuis l’émission d’hier soir, ce qui signifie que nous allons faire exploser les tubes des gagnants tout le week-end. En l’honneur du Mois du patrimoine hispanique, nous célébrons la dernière et la meilleure musique à travers l’urbain, le reggaeton, le rap et bien d’autres genres.

Karol G, Natti Natacha, Maluma et Tours de Myke vient de sortir des morceaux à indice d’octane élevé avec des clips vidéo vibrants et cinématographiques, tandis que Coi Leray laisse enfin tomber son smash TikTok “TWINNEM”, qui semble tout sauf destiné aux charts.

BIA organise une grande soirée dansante à Porto Rico, alors que Zizzy et Princesse Nokia piquer notre intérêt avec leur sensation de fraîcheur.