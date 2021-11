Le MixtapE ! Présente Taylor Swift, Beyoncé et d’autres nouveautés musicales incontournables

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores (et si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants , trop). Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ?

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

Fans de musique, nous avons vraiment « All Too Well ».

S’il y a un titre à sortir de ce vendredi de la nouvelle musique, c’est que Taylor Swift a officiellement abandonné Red (Version de Taylor).

L’album, que Taylor a réenregistré au milieu de sa bataille juridique en cours contre ses maîtres, comprend désormais 30 morceaux, dont des chansons de coffre-fort inédites.

« Juste un rappel amical que je n’aurais jamais pensé qu’il était possible de revenir en arrière et de refaire mon travail précédent, en découvrant des œuvres d’art perdues et des joyaux oubliés en cours de route, si vous ne m’aviez pas enhardi », a écrit Taylor sur Instagram à ses fans. « Le rouge est sur le point d’être à nouveau à moi, mais il a toujours été le nôtre. »