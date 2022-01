Le MixtapE ! Présente The Weeknd, Maren Morris et d’autres nouvelles musiques

Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante, mais intimidante pour tout mélomane.

Il s’agit essentiellement de vacances hebdomadaires où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages déposent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’un assaut de goodies sonores (et si nous sommes honnêtes, généralement quelques puants , trop). Mais qui a le temps de s’asseoir là et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists ?

Il s’avère que nous le faisons. Bienvenue sur le MixtapE !

Une nouvelle année signifie le temps pour une nouvelle liste de lecture.

Des artistes de divers genres démarrent 2022 sur de bonnes notes grâce à leurs dernières sorties musicales. Pour commencer, Maren Morris est prêt à commencer une nouvelle ère avec la sortie de « Circles Around This Town ».

« Une fois que j’ai récupéré la démo, je savais que c’était le premier single », a-t-elle déclaré sur New Music Daily d’Apple Music 1. « C’était le premier chapitre de ce que cette époque allait être pour moi avec le troisième album, et ça me fait du bien de l’écouter. »