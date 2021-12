Le MJ annonce qu’il ne renverra pas les criminels confinés à domicile en prison après COVID-19

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère de la Justice a annoncé mardi qu’il ne renverrait pas en prison les personnes assignées à résidence pendant le COVID-19 une fois la pandémie « terminée ».

Le Bureau du conseiller juridique (OLC) a déclaré mardi qu’après avoir été « pris d’examiner » une règle précédente de l’ère Trump exigeant que le Bureau des prisons (BOP) rappelle tous les prisonniers placés en confinement à domicile une fois l’urgence COVID-19 terminée, il a décidé de « donner au Bureau le pouvoir discrétionnaire d’autoriser les prisonniers en détention prolongée à domicile à y rester ».

Le procureur général Merrick Garland rencontre les responsables de l’application des lois et les équipes de la force de frappe de la région de l’Illinois au bureau du procureur américain le 23 juillet 2021 à Chicago, Illinois. (Samuel Corum-Pool/.)

« Des milliers de personnes confinées à domicile ont renoué avec leurs familles, ont trouvé un emploi rémunéré et ont suivi les règles », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué. « Nous exercerons notre autorité afin que ceux qui ont fait des progrès dans leur réadaptation et se sont conformés aux conditions de confinement à domicile, et qui, dans l’intérêt de la justice, devraient avoir la possibilité de continuer à réintégrer la société, ne soient pas inutilement renvoyés en prison. »

Le BOP a « considérablement augmenté le placement des délinquants en détention à domicile », selon son site Internet.

Le BOP compte actuellement près de 8 000 détenus en confinement à domicile, et le nombre total de détenus placés en confinement à domicile entre mars 2020 et aujourd’hui est de plus de 36 000, y compris ceux qui ont purgé leur peine.

Le Justice Action Network, une organisation dédiée à la réforme du système de justice pénale américain, a salué cette décision dans une déclaration mardi, la présidente et directrice générale Holly Harris l’appelant un « miracle de Noël ».

Le Justice Action Network a déclaré que le changement de politique est intervenu après que les responsables de l’administration Biden ont rencontré des représentants de leur organisation, ainsi que l’ACLU, Americans for Tax Reform, Families Against Mandatory Minimums, Leadership Conference on Civil and Human Rights, R Street, the Sentencing Project. et la table ronde sur la justice le 30 novembre.

« J’ai été ravi d’être informé par le procureur général Garland et de le remercier d’avoir offert à ces familles un cadeau aussi incroyable », a déclaré Harris. « C’est un moment incroyable pour tous les hommes et femmes qui ont partagé leurs histoires et les défenseurs qui ont passé les dix derniers mois à faire pression pour ce changement de politique. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, a applaudi cette décision, la qualifiant de « bonne chose à faire pour ces personnes, leurs familles et leurs communautés ».