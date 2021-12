Le MJ augmente son personnel pour protéger le «droit de vote», s’assure que les États fournissent des informations électorales multilingues

Le ministère de la Justice (DOJ) du président Joe Biden a augmenté son personnel chargé des décisions d’exécution pour «protéger le droit de vote» et pour garantir que les États fournissent des aménagements linguistiques appropriés aux groupes minoritaires, selon Kristen Clarke, procureur général adjoint en charge des droits civils.

Clarke, une nomination controversée de Biden, a pris la parole lundi lors du sommet de gauche sur l’accès aux langues pour les électeurs du Fonds pour la démocratie.

En vertu de l’article 203 de la loi sur les droits de vote, « les documents et les informations relatifs au processus électoral doivent être fournis dans la langue du groupe minoritaire concerné, ainsi qu’en anglais », a déclaré Clarke.

Les zones comptant plus de 10 000 citoyens en âge de voter qui parlent une autre langue et qui ont une « maîtrise limitée de l’anglais » sont couvertes par la loi.

Elle a expliqué que « toute information ou assistance qui serait offerte aux électeurs en anglais » comme les bulletins de vote, les formulaires d’inscription des électeurs et les instructions sur le vote par courrier « doit également être disponible dans la ou les langues requises ».

Cela s’applique à plus de 24 millions d’électeurs, soit une augmentation de 22,3 % par rapport à 2016, selon le Census Bureau. Plus de 20 millions de ces électeurs de langue minoritaire parlent principalement l’espagnol.

Clarke a déclaré au sommet que son bureau des droits civiques « communique régulièrement avec les juridictions au sujet de leurs obligations en vertu de l’article 203 et surveille les élections dans tout le pays pour assurer le respect de la loi fédérale, y compris les dispositions relatives aux minorités linguistiques ».

Les zones qui ne se conforment pas à la loi peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires de la part du DOJ. « Au cours des 20 dernières années, la division a intenté 35 affaires de ce genre en vertu des dispositions relatives à la langue minoritaire de la Loi sur le droit de vote, y compris l’article 203 », a-t-elle déclaré.

Le ministère de la Défense (DOD) s’emploie également à fournir des documents dans d’autres langues. Selon la fiche d’information de la Maison Blanche « L’administration Biden-⁠Harris prend des mesures pour restaurer et renforcer la démocratie américaine », le DOD prévoit d’envoyer des « informations non partisanes » aux militaires et à leurs familles dans d’autres langues avant les élections fédérales.