Le MJ poursuit Greg Abbott pour l’interdiction du transport des immigrants ⋆ 10z viral

Le département américain de la Justice a déposé vendredi une plainte fédérale contre l’État du Texas et le gouvernement. Greg Abbott (R) sur un décret exécutif cette semaine qui interdisait à toute personne “autre qu’un responsable de l’application des lois fédérales, étatiques ou locales” de “fournir[ing] transport terrestre » à tout « groupe de migrants » qui avait été préalablement détenu par des agents des douanes et de la protection des frontières ou qui avait fait « l’objet d’une expulsion ».

L’ordre a également obligé les agents du département de la sécurité publique du Texas « à arrêter tout véhicule en cas de soupçon raisonnable d’infraction. . . et de rediriger un tel véhicule vers son point d’origine ou un port d’entrée si une infraction est confirmée. Les véhicules utilisés dans ces transports étaient autorisés à la mise en fourrière. Les avocats ont immédiatement remis en question la constitutionnalité de l’ordonnance ; l’ACLU du Texas l’a qualifié à la fois d'”inconstitutionnel” et de “raciste”.

Le ministère de la Justice semble d’accord, du moins en partie.

« Le décret viole la clause de suprématie et cause un préjudice aux États-Unis et aux personnes que les États-Unis sont chargés de protéger, mettant en danger la santé et la sécurité des non-ressortissants détenus par le gouvernement fédéral, mettant en danger la sécurité des forces de l’ordre fédérales et de leurs familles, et exacerber la propagation de COVID-19 dans nos communautés », commence le procès. « Le décret fait obstacle aux accords du gouvernement fédéral avec des partenaires non gouvernementaux et interfère directement avec l’administration de la loi fédérale sur l’immigration.

“Cette Cour devrait déclarer l’ordre exécutif invalide et en ordonner l’exécution”, poursuit le procès.

Plusieurs dizaines de paragraphes sont ensuite consacrés à récapituler le régime réglementaire fédéral qui régit l’immigration. Un inventaire des lignes louant la gestion par le gouvernement fédéral des passages frontaliers était inclus : « Le Congrès a prévu la prise en charge et le bien-être des enfants non-ressortissants non accompagnés pendant la durée de leur procédure d’immigration. Puis vint une incantation d’actions que les Centers for Disease Control and Prevention ont prises pour tenter de freiner la propagation du COVID aux postes frontaliers du pays :

L’article 265 du titre 42 du Code des États-Unis autorise les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à suspendre l’introduction aux États-Unis de personnes déterminées par le CDC pour augmenter le risque de propagation d’une maladie transmissible. À la lumière de la pandémie de COVID-19, le CDC a exercé son autorité en vertu du titre 42 pour émettre une ordonnance en mars 2020 suspendant temporairement l’introduction dans le pays de certains non-ressortissants en provenance du Canada et du Mexique. Voir 85 Fed. Rég. 17 060 (26 mars 2020). L’arrêté de mars 2020 a autorisé l’expulsion de certains non-ressortissants vers le pays à partir duquel ils sont entrés aux États-Unis, leur pays d’origine ou un autre endroit aussi rapidement que possible. Identifiant. à 17 067. En octobre 2020, le CDC a émis une nouvelle ordonnance du titre 42 pour remplacer l’ordonnance de mars 2020 (telle que modifiée et prolongée). Voir 85 Fed. Rég. 65 806 (16 octobre 2020). L’article 268 du titre 42 prévoit que les agents des douanes du Department of Homeland Security (DHS) contribuent à l’exécution des ordonnances du titre 42. Le 16 juillet 2021, le CDC a émis une ordonnance excluant les enfants non-ressortissants non accompagnés de l’ordonnance d’octobre. Voir 86 Fed Reg. 38 717 (22 juillet 2021).

Ce qui suit est une récitation des raisons précises pour lesquelles le gouvernement fédéral doit déplacer les détenus et comment ils sont déplacés. Citant l’utilisation de « personnel fédéral, d’entrepreneurs et de bénéficiaires », le ministère de la Justice a expliqué pourquoi le décret du Texas n’était pas pertinent : « Certains des membres du personnel fédéral qui participent au transport de non-citoyens au nom des États-Unis au Texas ne sont pas ‘ agent des forces de l’ordre[s]’ dans le sens ordinaire de l’expression (c’est-à-dire des fonctionnaires chargés de faire appliquer le droit pénal) – une distinction d’importance potentielle en vertu du nouveau décret exécutif du Texas.

“ICE dépense plus de 200 millions de dollars par an en contrats avec des fournisseurs privés et des gouvernements de comté au Texas pour des services de transport, couvrant plus de 8 000 milles par jour”, explique le procès au milieu d’une autre longue analyse de la manière précise dont le gouvernement fédéral dit gérer l’immigration. .

Affirmant que l’OE « perturbera gravement les efforts du gouvernement fédéral pour s’acquitter de ses responsabilités en vertu des lois fédérales sur l’immigration », le DOJ allègue que l’ingérence du gouverneur Abbott entraînera « des sauvegardes d’enfants non accompagnés » et «[i]augmentation de la densité » dans les établissements d’immigration – en fin de compte « en danger[ing] les enfants non accompagnés et le personnel de l’établissement en augmentant le risque de transmission du COVID-19. »

Le DOJ soutient (1) que la loi fédérale préempte la capacité de l’État à se mêler de l’immigration ; et (2) que l’OE d’Abbott viole la doctrine de l’immunité intergouvernementale. Le gouvernement fédéral demande à un juge (1) de déclarer que l’OE viole la clause de suprématie et la doctrine de l’immunité intergouvernementale « et est donc invalide, nulle et non avenue », (2) des injonctions préliminaires et permanentes contre l’État du Texas et « » ses dirigeants, agents et employés » pour les empêcher « d’appliquer le décret », (3) pour payer les frais du gouvernement américain liés au procès, et (4) tout autre redressement « juste et approprié ».

Le procès a été signé par Josué M. Kolsky de la division civile du ministère de la Justice. Dans le bloc de signature figurent également les noms des avocats Zachary A. Avallone, Elliott M. Davis, Étienne Elrich, et Antonia Konkoly. Les procureurs généraux adjoints par intérim sont répertoriés comme ayant « soumis » le document Brian M. Boynton, sous-procureur général adjoint Brian D. Netter, directeur de la Direction des programmes fédéraux du MJ Alexandre K. Haas, et avocat spécialisé en contentieux Jean Lin.

Les déclarations des fonctionnaires des douanes et de la protection des frontières, du ministère de la Sécurité intérieure et du ministère de la Santé et des Services sociaux sont également jointes.

L’affaire est attribuée au juge Kathleen Cardone dans le district ouest du Texas, division d’El Paso. Cardone est un George W. Bush nommé.

Lisez le procès, les déclarations et une proposition d’ordonnance du juge ci-dessous :

[photo by Tamir Kalifa/.]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]